बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आज फिर आए 10-10 हजार, सीएम नीतीश ने ट्रांसफर किए 2,500 करोड़

महिलाओं के खाते में रुपये ट्रांसफर होने के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, “जब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आत्मनिर्भर बिहार की नींव है। हम हर घर की महिला को रोजगार और सम्मान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार से लेकर समाज तक, अपने राज्य से लेकर देश के उत्थान तक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यही है विकसित बिहार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त स्वरूप।”