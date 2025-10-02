तेजस्वी यादव पर भड़के तेजप्रताप, कहा- छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए, समझे कौन राम है और कौन लक्ष्मण

तेज प्रताप के इस बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लालू परिवार की अंदरूनी खींचतान तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकती है। जहां तेजस्वी खुद को महागठबंधन का चेहरा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं तेज प्रताप अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की दिशा में अलग राह पर चलते नजर आ रहे हैं।