बिहार में पहली बार ‘एशिया अंडर-20 सेवेन्स चैम्पियनशिप, रग्बी के रंग में रंगा राजगीर

एशिया रग्बी अंडर-20 चैम्पियनशिप बिहार के लिए इसलिए भी ख़ास है कि भारत की महिला रग्बी अंडर-20 टीम में बिहार की चार महिला खिलाड़ियों आरती कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और गुड़िया कुमारी को स्थान मिला है। इसी तरह भारतीय पुरुष अंडर-20 टीम में बिहार के दो खिलाड़ी गोल्डन कुमार और सागर प्रकाश एशिया की सात अन्य देशों की टीमों से लोहा लेंगे। श्री राजेंदर ने बताया कि गुरुवार से ही विदेशी टीमों के राजगीर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। चीन की पुरुष और महिला टीम राजगीर पहुंच चुकी हैं। सभी देशों की टीमों का पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बिहार की आतिथ्य परम्परा के अनुसार स्वागत किया जा रहा है। सभी टीमों के रहने की व्यवस्था राजगीर में ही उच्च स्तरीय सुरक्षा के साथ की गई है।