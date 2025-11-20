बिहार चुनाव: असम के सीएम बोले- मेरा था दस हज़ार वाला आईडिया, जेडीयू के बुलावे पर पटना में दिया था प्रेजेंटेशन!

जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में “लोगों को लुभाने” के लिए जीविका सहित “सरकारी मशीनरी” का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हर विधानसभा सीट पर कम से कम 60,000‑62,000 लोगों को 10,000 रुपये दिए गए और 2 लाख रुपये का ऋण देने का वादा किया गया। ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी लोगों से कह रहे थे कि उन्हें ऋण तभी मिलेगा जब NDA सत्ता में वापस आएगी। जीविका दीदियों को इसके लिए ड्यूटी पर लगाया गया था।”