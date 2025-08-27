Video: बेटे को घुड़सवारी सिखाते हुए दिखे मोकामा के ‘बाहुबली’, वीडियो शेयर कर लिखा बेटे की निगरानी में…

जदयू के टिकट पर अनंत सिंह 2005 का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को

हराकर जीत अपने नाम किया था। 2010 में भी जेडीयू प्रत्याशी के तौर उन्होंने मोकामा से जीत हासिल किया था। 2015 में मोकामा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनंत सिंह जीत दर्ज किए थे। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह जेल में रहते वे राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। लेकिन घर से एके-47 रखने के मामले में अनंत सिंह जेल चले गए। 21 जून 2022 को उन्हें इस मामले में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की।