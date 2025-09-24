Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2192 करोड़ से बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन होगा डबल

बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन का 2,192 करोड़ रुपये की लागत से दोहरीकरण किया जाएगा। इससे राजगीर और नालंदा जैसे धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 24, 2025

चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2192 करोड़ से बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन होगा डबल
सांकेतिक

चुनावी मौसम में बिहार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार को राज्य के लिए एक अहम रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेलखंड को डबल लाइन में बदला जाएगा, जिस पर करीब 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

104 किमी का रेल सेक्शन होगा मजबूत

यह परियोजना कुल 104 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर लागू होगी। यह रेलखंड नालंदा, गया और नवादा जैसे जिलों से होकर गुजरता है। खास बात यह है कि यह मार्ग बिहार के चार प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोधगया से जुड़ा हुआ है। डबल लाइन बनने के बाद यहां रेल यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

पटना में 5 घंटे चली CWC बैठक, कांग्रेस ने पास किए दो बड़े प्रस्ताव, वोट चोरी पर 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का ऐलान
पटना
CWC Meeting Patna

26 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता

इस डबल लाइन के तैयार होने से न केवल यात्री सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। अनुमान है कि हर साल लगभग 26 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी। इससे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर और फ्लाई ऐश जैसी सामग्रियों का परिवहन तेज और आसान होगा। रेलवे की आय बढ़ने के साथ ही लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।

13 लाख से ज्यादा आबादी को होगा फायदा

परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 1,434 गांव और लगभग 13.46 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही गया और नवादा जैसे आकांक्षी जिलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस रूट पर नई क्षमता जुड़ने से यात्रा समय घटेगा और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रदूषण और पेट्रोलियम खर्च में भी कमी

सरकार का दावा है कि इस परियोजना से पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। हर साल करीब 24 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। साथ ही पेट्रोलियम आयात में लगभग 5 करोड़ लीटर की बचत होगी।

ये भी पढ़ें

सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी बरकरार, पवन खेड़ा बोले- सूरज कहां से उगता है, रोज नहीं बताया जाता
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

24 Sept 2025 05:08 pm

Published on:

24 Sept 2025 05:07 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2192 करोड़ से बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन होगा डबल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.