चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2192 करोड़ से बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन होगा डबल

यह परियोजना कुल 104 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर लागू होगी। यह रेलखंड नालंदा, गया और नवादा जैसे जिलों से होकर गुजरता है। खास बात यह है कि यह मार्ग बिहार के चार प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोधगया से जुड़ा हुआ है। डबल लाइन बनने के बाद यहां रेल यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा।