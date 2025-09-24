सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी बरकरार, पवन खेड़ा बोले- सूरज कहां से उगता है, रोज नहीं बताया जाता

पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी ने अपने तेवर और संकेत साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पटना में प्रेस से बातचीत में कहा कि आज की बैठक से बिहार को एक बड़ा संदेश जाएगा और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। यहां से जो भी संदेश जाएगा वो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश होगा। पूरे देश को कांग्रेस से उम्मीद है और आज हम उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे।