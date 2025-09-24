Patrika LogoSwitch to English

पटना

सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी बरकरार, पवन खेड़ा बोले- सूरज कहां से उगता है, रोज नहीं बताया जाता

पटना में CWC की बैठक शुरू होने से पहले, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के सीएम पद के चेहरे पर चुटीला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन ऐसा नहीं होता कि आप हमें बताएं कि सूरज कहाँ उगता है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 24, 2025

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo-IANS)

पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी ने अपने तेवर और संकेत साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पटना में प्रेस से बातचीत में कहा कि आज की बैठक से बिहार को एक बड़ा संदेश जाएगा और कई अहम फैसले लिए जाएंगे। यहां से जो भी संदेश जाएगा वो देश के लिए और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश होगा। पूरे देश को कांग्रेस से उम्मीद है और आज हम उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे।

मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर दिया चुटीला जवाब

जब पवन खेड़ा से पूछा गया कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा, “सूरज कहां से उगता है, यह हर दिन नहीं बताया जाता।” उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अभी अपनी रणनीति गुप्त रखना चाहती है और समय आने पर ही उम्मीदवार का नाम सामने लाएगी।

वोट चोरी बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा

खेड़ा ने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार सत्ता में बने रहने के लिए “वोट चोरी” जैसी रणनीतियों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा होगा और कांग्रेस जनता को बताएगी कि कैसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

सीट बंटवारे पर जल्द होगी घोषणा

महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सभी को सीटों की सूची दे दी जाएगी। इस पर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और कार्यकर्ताओं को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

EBC और OBC पर होंगे बड़े फैसले

पवन खेड़ा ने यह भी संकेत दिया कि आज होने वाली CWC बैठक में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आज की बैठक में इसके लिए ठोस कदमों की घोषणा होगी।

कांग्रेस की रणनीति का संकेत

CWC की बैठक से पहले पवन खेड़ा के इन बयानों ने कांग्रेस की रणनीति की झलक साफ कर दी है। एक ओर पार्टी भाजपा पर “वोट चोरी” का आरोप लगाकर जनता के बीच भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर EBC-OBC जैसे वर्गों को सीधे साधने की तैयारी कर रही है। साथ ही, सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखकर पार्टी ने राजनीतिक जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

