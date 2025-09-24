लिट्टी-चोखा से लेकर चुनावी रणनीति तक… CWC की बैठक में क्या होगा खास, 3 सीएम समेत 170 नेता पहुंचे पटना

इस बैठक में कई बड़े एजेंडे पर चर्चा होनी है। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मज़बूत करना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना इसमें प्रमुख होगा। इसके अलावा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी भूमिका को कैसे तेज़ किया जाए, इस पर भी विचार होगा। पार्टी को उम्मीद है कि जैसे 2023 में तेलंगाना चुनाव से पहले हैदराबाद में हुई CWC बैठक का असर वहां के नतीजों में दिखा, वैसे ही पटना की बैठक भी बिहार कांग्रेस को मजबूत आधार देगी।