कांग्रेस CWC मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने अचानक बुलाई बड़ी बैठक, पटना में जुटे महागठबंधन के दिग्गज

तेजस्वी यादव द्वारा बुलाई गई महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की इस बैठक में RJD से राज्यसभा सांसद संजय यादव, CPI के कुणाल, कांग्रेस के कृष्णा अल्लावारु, VIP के नूरुल होदा और RJD के आलोक मेहता समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा सीटों का बंटवारा, संभावित उम्मीदवारों की सूची और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा रहा। सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन अब सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की दिशा में बढ़ चुका है। सभी दलों की सूची पर मंथन किया जा रहा है ताकि दशहरा से पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएं।