पटना

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फोड़ा फीस बम, ये वोटर आए टार्गेट में

Bihar Election 2025 : नीतीश कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है।

पटना

Ashish Deep

Aug 19, 2025

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को सौगात दी है। (Photo-IANS)

Bihar Election 2025 : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के ऐलान से पहले युवा खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वोटरों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत राज्य कैबिनेट बैठक में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब राज्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रीलिम्स चरण में उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये फीस ली जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर मेन्स तक पहुंचेंगे, उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट में रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

मेन्स तक पहुंचने वालों से कोई फीस नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर इस योजना का संकेत दिया था। उन्होंने लिखा था-मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा की फीस को एक समान करने और अभ्यर्थियों को बड़ी रियायत देने का फैसला किया है। इसमें अब केवल 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं, मेन्स परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

नीतीश बोले-नौकरी देना उनकी प्राथमिकता

नीतीश कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य के युवाओं को मौके देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। यह फैसला भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

चुनाव से पहले माफ की फीस

इस फैसले का फायदा उन सभी उम्मीदवारों को होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम युवाओं और नौकरी तलाशने वालों को सीधे साधने की कोशिश है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नीतीश कुमार

political

political news

politics

Published on:

19 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फोड़ा फीस बम, ये वोटर आए टार्गेट में

