बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फोड़ा फीस बम, ये वोटर आए टार्गेट में

Bihar Election 2025 : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के ऐलान से पहले युवा खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे वोटरों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत राज्य कैबिनेट बैठक में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब राज्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के प्रीलिम्स चरण में उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये फीस ली जाएगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर मेन्स तक पहुंचेंगे, उनसे किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। इस प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट में रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।