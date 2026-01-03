3 जनवरी 2026,

पटना

पत्नी को जबरन पिलाया तेजाब, फिर खुद पीकर दे दी जान! बेटे ने खोली पाप की प्लानिंग की पूरी पोल

बिहार के भागलपुर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया और शरीर पर भी उड़ेल दिया। परिवार के लोगों ने आनन फानन में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उसकी हालत गंभीर है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 03, 2026

क्राइम (फाइल फोटो)

बिहार के भागलपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डालने के बाद जबरन तेजाब पिला दिया और खुद भी तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की हालत गंभीर है, परिवार वाले जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बेटे ने पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को मारने के लिए दिल्ली से तेजाब लेकर आए थे।

जबरन तेजाब पिलाया

यह घटना भागलपुर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के रानीतालाब की है। मृतक की पहचान 55 साल के दुलाल पोद्दार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में काम करता था। 31 दिसंबर को वह दिल्ली से भागलपुर आया था। दुलाल की पत्नी पूनम रानीतालाब में स्कूल चलाती है। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हुआ था। दिल्ली से आने पर फिर झगड़ा हुआ, दुलाल ने गुस्से में पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, उसे जबरन तेजाब पिला दिया और खुद भी तेजाब पीकर कमरे में बंद कर लिया। कमरे में ही वह तड़प -तड़प कर मर गया।

पति पत्नी के बीच अक्सर होती था लड़

दुलाल और पूनम के छोटे बेटे आयुष ने बताया कि पापा दिल्ली में काम करते थे, मम्मी रानीतालाब में स्कूल चलाती हैं। आयुष ने पुलिस को बताया कि पापा को नशे की लत थी, इसी वजह से मम्मी से नहीं बनती थी। लंबे समय से पापा दिल्ली में थे, नए साल में परिवार के साथ रहने भागलपुर आए थे। पापा ने मम्मी से कहा था कि मैंने शराब छोड़ दी है।

दिल्ली से ही मारने की प्लानिंग कर आए थे

आयुष ने बताया कि पापा को रेलवे स्टेशन से 31 दिसंबर को खुद गया था । पापा ने अपना बैग किसी को चेक नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने मम्मी को मारने के लिए दिल्ली से ही तेजाब लाया था।

Updated on:

03 Jan 2026 11:25 am

Published on:

03 Jan 2026 11:24 am

