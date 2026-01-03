पत्नी को जबरन पिलाया तेजाब, फिर खुद पीकर दे दी जान! बेटे ने खोली पाप की प्लानिंग की पूरी पोल

क्राइम (फाइल फोटो)
बिहार के भागलपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डालने के बाद जबरन तेजाब पिला दिया और खुद भी तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की हालत गंभीर है, परिवार वाले जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बेटे ने पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को मारने के लिए दिल्ली से तेजाब लेकर आए थे।
यह घटना भागलपुर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के रानीतालाब की है। मृतक की पहचान 55 साल के दुलाल पोद्दार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में काम करता था। 31 दिसंबर को वह दिल्ली से भागलपुर आया था। दुलाल की पत्नी पूनम रानीतालाब में स्कूल चलाती है। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हुआ था। दिल्ली से आने पर फिर झगड़ा हुआ, दुलाल ने गुस्से में पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, उसे जबरन तेजाब पिला दिया और खुद भी तेजाब पीकर कमरे में बंद कर लिया। कमरे में ही वह तड़प -तड़प कर मर गया।
दुलाल और पूनम के छोटे बेटे आयुष ने बताया कि पापा दिल्ली में काम करते थे, मम्मी रानीतालाब में स्कूल चलाती हैं। आयुष ने पुलिस को बताया कि पापा को नशे की लत थी, इसी वजह से मम्मी से नहीं बनती थी। लंबे समय से पापा दिल्ली में थे, नए साल में परिवार के साथ रहने भागलपुर आए थे। पापा ने मम्मी से कहा था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
आयुष ने बताया कि पापा को रेलवे स्टेशन से 31 दिसंबर को खुद गया था । पापा ने अपना बैग किसी को चेक नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने मम्मी को मारने के लिए दिल्ली से ही तेजाब लाया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग