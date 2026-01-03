पत्नी को जबरन पिलाया तेजाब, फिर खुद पीकर दे दी जान! बेटे ने खोली पाप की प्लानिंग की पूरी पोल

यह घटना भागलपुर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के रानीतालाब की है। मृतक की पहचान 55 साल के दुलाल पोद्दार के रूप में हुई है, जो दिल्ली में काम करता था। 31 दिसंबर को वह दिल्ली से भागलपुर आया था। दुलाल की पत्नी पूनम रानीतालाब में स्कूल चलाती है। पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हुआ था। दिल्ली से आने पर फिर झगड़ा हुआ, दुलाल ने गुस्से में पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया, उसे जबरन तेजाब पिला दिया और खुद भी तेजाब पीकर कमरे में बंद कर लिया। कमरे में ही वह तड़प -तड़प कर मर गया।