Hijab Controversy: क्या नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉ नुसरत? डेडलाइन खत्म होने के बाद नीतीश सरकार ने फिर बढ़ाया समय

15 दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया । नुसरत परवीन का जब नंबर आया तो उन्होंने नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब हटाने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेर लिया और आरजेडी ने नियुक्ति पत्र वितरण का वीडियो वायरल कर उनकी आलोचना की। इस मामले पर बिहार के अलावा झारखंड और कश्मीर में भी राजनीति हुई। घटना के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया, जबकि सरकार ने ज्वाइनिंग की तारीख दो बार बढ़ाई है।