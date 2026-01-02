2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

Hijab Controversy: क्या नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉ नुसरत? डेडलाइन खत्म होने के बाद नीतीश सरकार ने फिर बढ़ाया समय

Hijab Controversy: हिजाब विवाद में चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने एक बार फिर ज्वाइन नहीं किया । सरकार ने ज्वाइनिंग की तारीख फिर बढ़ा दी है, अब 7 जनवरी तक ज्वाइन कर सकते हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Jan 02, 2026

मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने छोड़ा बिहार (Photo-X)

Hijab Controversy:हिजाब विवाद से चर्चित डॉ. नुसरत परवीन को ज्वाइन करने का एक और मौका नीतीश सरकार ने दिया है । नुसरत परवीन अब 7 जनवरी तक ज्वाइन कर सकती हैं। पहले आयुष डॉक्टरों के लिए ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी, लेकिन नुसरत परवीन ने 31 दिसंबर को भी ज्वाइन नहीं किया। शुक्रवार को सरकार ने आयुष डॉक्टरों के ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी।

हिजाब विवाद क्या है?

15 दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1283 आयुष डॉक्टरों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया । नुसरत परवीन का जब नंबर आया तो उन्होंने नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब हटाने की कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ गया। विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेर लिया और आरजेडी ने नियुक्ति पत्र वितरण का वीडियो वायरल कर उनकी आलोचना की। इस मामले पर बिहार के अलावा झारखंड और कश्मीर में भी राजनीति हुई। घटना के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया, जबकि सरकार ने ज्वाइनिंग की तारीख दो बार बढ़ाई है।

12 प्रतिशत डॉक्टरों ने योगदान नहीं किया

सूत्रों के मुताबिक, जिन आयुष डॉक्टरों की बहाली हुई है, उनमें करीब 12% डॉक्टरों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिनमें डॉ. नुसरत परवीन भी शामिल हैं । नीतीश सरकार ने नुसरत समेत इन सभी डॉक्टरों को ज्वाइन करने का मौका दिया है। पहले ज्वाइनिंग की तारीख 20 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। लेकिन नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया और न ही कोई जानकारी दी। पटना सिविल सर्जन ने बताया कि अब ज्वाइनिंग की तारीख 7 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

7 जनवरी तक बढ़ा डेट

स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक बार फिर ज्वाइनिंग की तारीख बढ़ा दी। अब 7 जनवरी तक आयुष डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार तारीख बढ़ने से चर्चा है कि सरकार चाहती है नुसरत नौकरी करें और मरीजों की सेवा करें। दरअसल, नियुक्ति पत्र लेते वक्त नुसरत का नकाब हटाने पर नीतीश कुमार की काफी आलोचना हुई थी, जब आरजेडी ने वो वीडियो वायरल कर दिया था।

डॉ. नुसरत पर विवाद

डॉ. नुसरत की नौकरी अब सियासी मामला बन गई है । सियासी हलचल के बीच नुसरत और उनका परिवार खामोश है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें नौकरी कर लेने की सलाह दी है। झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने 3 लाख मासिक तनख्वाह पर नौकरी की पेशकश की थी। कश्मीर में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बहू बिल्किस सीएम नीतीश कुमार पर केस दर्ज कराने थाने पहुंच गईं।

खबर शेयर करें:

