पटना

कटिहार में गैंगवार! बर्थडे केक खरीदने आए पिता की हत्या, बीच बाजार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

कटिहार में गैंगवार में बेटी के जन्मदिन का केक खरीदने आए पिता की अपराधियों ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी । मृतक की पहचान सागर झा उर्फ मिट्ठू झा के रूप में हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 02, 2026

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

कटिहार में अपराधियों ने बीच बाजार में बेटी के लिए केक लेने आए पिता की गोली मारकर हत्या कर दी । मृतक की पहचान सागर झा उर्फ मिट्टू झा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, मिट्टू झा पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। अपराधियों ने नए साल के पहले दिन इस घटना को अंजाम दिया, जब कटिहार पुलिस पूरे जिले में सख्त पहरा दे रही थी।

 गैंगवार में मारा गया मिट्ठू झा

कटिहार पुलिस इस घटना को आपसी गैंगवार में हत्या बता रही है । पुलिस ने बताया कि कुख्यात मिट्ठू झा अपनी बेटी के लिए केक लेने कुरसेला बाजार आया था। बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उसके सिर पर नजदीक से 3 गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगते ही मिट्ठू झा की घटनास्थल पर मौत हो गई। अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। बीच बाजार में हत्या और फायरिंग से अफरातफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक, मृतक पर हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे।

बेटी के लिए केक लेने आया था

सागर झा उर्फ मिट्ठू झा शहर का कुख्यात अपराधी था । वह अपनी भांजी सानिया और भाई गौरव झा के साथ 1 साल की बेटी जाह्नवी के जन्मदिन पर केक लेने गुप्ता होटल आया था। नाश्ता करने के बाद केक का ऑर्डर देकर कार में बैठने लगा, तभी बाइक पर 2 अपराधी आए और उसके सिर में 3 गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से मिट्ठू झा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फायरिंग से अफरातफरी मच गई, दुकानें बंद हो गईं और सड़कें बाधित हो गईं।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

02 Jan 2026 08:14 am

Published on:

02 Jan 2026 07:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / कटिहार में गैंगवार! बर्थडे केक खरीदने आए पिता की हत्या, बीच बाजार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

