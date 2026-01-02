कटिहार में गैंगवार! बर्थडे केक खरीदने आए पिता की हत्या, बीच बाजार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम

सागर झा उर्फ मिट्ठू झा शहर का कुख्यात अपराधी था । वह अपनी भांजी सानिया और भाई गौरव झा के साथ 1 साल की बेटी जाह्नवी के जन्मदिन पर केक लेने गुप्ता होटल आया था। नाश्ता करने के बाद केक का ऑर्डर देकर कार में बैठने लगा, तभी बाइक पर 2 अपराधी आए और उसके सिर में 3 गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से मिट्ठू झा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फायरिंग से अफरातफरी मच गई, दुकानें बंद हो गईं और सड़कें बाधित हो गईं।