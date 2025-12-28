फरार अपराधियों की अब खैर नहीं, वैशाली पुलिस ने बैंड-बाजे के साथ दिया कुर्की-जब्ती का अल्टीमेटम

बिहार के वैशाली जिले की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमायतपुर गांव का है। पुलिस बैंड-बाजे के साथ चार कुख्यात अपराधियों के घर पहुंची। आसपास के लोगों के मुताबिक, चारों कुख्यात अपराधी हैं, कई दिनों से फरार हैं। पुलिस ने पहले तलाश की, जब पता नहीं चला तो कोर्ट के आदेश पर घर पर इश्तेहार चस्पा करने पहुंची। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिनके घर नोटिस चस्पा किए गए, वो हत्या मामले में आरोपी हैं।