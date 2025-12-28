फरार अपराधियों की अब खैर नहीं, वैशाली पुलिस ने बैंड-बाजे के साथ दिया कुर्की-जब्ती का अल्टीमेटम

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
बिहार के वैशाली जिले की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमायतपुर गांव का है। पुलिस बैंड-बाजे के साथ चार कुख्यात अपराधियों के घर पहुंची। आसपास के लोगों के मुताबिक, चारों कुख्यात अपराधी हैं, कई दिनों से फरार हैं। पुलिस ने पहले तलाश की, जब पता नहीं चला तो कोर्ट के आदेश पर घर पर इश्तेहार चस्पा करने पहुंची। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिनके घर नोटिस चस्पा किए गए, वो हत्या मामले में आरोपी हैं।
हत्या के आरोपी के संबंध में सूचना देने पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। इसको लेकर भगवानपुर से इमायतपुर तक प्रमुख चौक-चौराहों पर इश्तेहार लगाया गया है। पुलिस ने संदेश दिया है कि बिहार में पुलिस की कार्यशैली बदल गई है, फरार अपराधियों की खैर नहीं। इस नई शैली ने इलाके में कानून की सख्ती और पुलिस की सक्रियता को उजागर कर दिया। भगवानपुर थाना के इमायतपुर गांव के विकास कुमार, विवेक कुमार, दिनेश कुमार और सावित्री देवी हत्या के आरोपी हैं, कई महीनों से फरार हैं।
फरार आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसको लेकर आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। नोटिस चस्पा करने पुलिस बैंड-बाजे के साथ आरोपियों के घर पहुंची।
वैशाली पुलिस के एक्शन से आसपास के लोगों में पुलिस को लेकर डर है। पुलिस ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी आरोपी हैं, वे थाना पर या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो कुर्की-जब्ती की कार्रवाई होगी।
