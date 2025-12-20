Hijab Controversy: क्या नुसरत ने बना लिया है मन? आखिरी दिन भी पटना सदर अस्पताल नहीं पहुंचीं डॉक्टर, अब स्वास्थ्य विभाग लेगा बड़ा फैसला

Hijab Controversy: हिजाब प्रकरण को लेकर चर्चा में आई डॉ.नुसरत परवीन ने शनिवार की शाम तक ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन करने की आज अन्तिम तिथि है। वे आज किसी वजह से ज्वाइन नहीं करती हैं तो अब इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग फैसला लेगा। उधर, झारखंड सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, 3 लाख सैलरी और सरकारी आवास का ऑफर दिया है। इससे जुड़े सवाल पर बिहार के राज्यपाल ने कहा, "विवाद नहीं है, नीतीश कुमार पिता जैसे हैं। इसे विवाद कहने पर दुख हुआ।"