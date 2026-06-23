Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर पर एनडीए में फूट, बीजेपी-जदयू ने उठाए सवाल, मांझी का समर्थन

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे लगातार पुलिस-प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पहले इस घटना को एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताया था। अब उन्होंने यह भी कहा है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस से बचने के लिए सोने का लॉकेट बेचकर हथियार खरीदा था। अश्विनी चौबे ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।