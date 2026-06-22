22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: सम्राट चौधरी का दो टूक: ‘जिसे जो करना है करे, अपराधियों से समझौता नहीं

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं जदयू और भाजपा के कई नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी या हत्या बताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jun 22, 2026

bihar cm samrat Choudhary on crime

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फोटो- samarat choudhary X)

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि "जिसे जो करना है करे, बिहार में अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा।" हालांकि, उन्होंने अपने बयान में भरत भूषण तिवारी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के पक्ष में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

सम्राट चौधरी के बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। खास बात यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही है। जदयू कोटे से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भरत भूषण तिवारी का "एनकाउंटर नहीं, बल्कि हत्या हुई है।"

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Jun 2026 06:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bharat Bhushan Tiwari Encounter: सम्राट चौधरी का दो टूक: ‘जिसे जो करना है करे, अपराधियों से समझौता नहीं

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

'शॉक में था मरीज, लगी थीं 4-5 गोलियां'; भरत तिवारी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताई पूरी कहानी

doctor statement of bharat tiwari encounter case
पटना

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: थानेदार समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, लेकिन एनकाउंटर टीम पर अब तक कोई एक्शन नहीं

Bharat Bhushan Tiwari Encounter
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: बिहार पुलिस ने माना हैंडलिंग में हुई चूक, ADG बोले- समय रहते नहीं कर सके नियंत्रण

bihar police on bharat tiwari encounter
पटना

भरत भूषण तिवारी ने जीवित रहते क्यों किया अपना श्राद्ध? सामने आई चौंकाने वाली वजह

bharat tiwari viral video
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में खेसारी लाल यादव की एंट्री, परिजनों से मिलकर बोले- नेता यहां सिर्फ सिम्पैथी गेन करने आ रहे

khesari lal yadav meets family of bharat tiwari encounter
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.