तेज प्रताप यादव के आवास पर चोरी, 20 लाख कैश समेत कीमती सामान गायब, जानिए किसके खिलाफ दर्ज कराया मामला

आवेदन में उन्होंने आगे बताया कि घटना वाली रात करीब साढ़े ग्यारह बजे ड्राइवर अनिल यादव ने मोतीलाल राय को एक बैग लेकर घर की बाउंड्री फांदकर भागते हुए देखा था। तेज प्रताप यादव के अनुसार उनकी आलमारी से नकदी के साथ-साथ 2 तोला सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, चार पेन ड्राइव, दो हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक लैपटॉप और एक आईफोन भी गायब है।