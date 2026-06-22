Bharat Bhushan Tiwari Encounter: थानेदार समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, लेकिन एनकाउंटर टीम पर अब तक कोई एक्शन नहीं

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान भरत भूषण तिवारी ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी और फायरिंग भी की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस का दावा है कि उसकी ओर से करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी। हालांकि, इस दावे को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और अब तक इस संबंध में कोई ठोस सार्वजनिक साक्ष्य सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक, अगले दिन भोजपुर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे घेर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।