भरत तिवारी एनकाउंटर केस में खेसारी लाल यादव की एंट्री, परिजनों से मिलकर बोले- नेता यहां सिर्फ सिम्पैथी गेन करने आ रहे

खेसारी लाल यादव ने कहा, "यहां आने वाले किसी भी नेता से साफ-साफ कह दें कि उन्हें सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेता सच में भरत तिवारी के लिए दर्द महसूस करते हैं, तो इस संदेश को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें और विधानसभा में सरकार के सामने यह मुद्दा उठायें। अगर नेता यहां आएंगे, तो सिर्फ दस लोग ही आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप विधानसभा में आवाज उठायेंगे, तो पूरी दुनिया और सरकार सुनेगी। आप अपनी राजनीतिक लड़ाई तो लड़िए, लेकिन इस रोती हुई मां के आंसुओं पर अपनी सिम्पैथी गेन मत करिए। इस मां का जो होना था, वो हो चुका है। अब इस बेबस मां को उनका बेटा भरत तिवारी कभी वापस नहीं मिल सकता।"