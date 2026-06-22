जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को बताया सही तो भड़की जनता, बोली- खुद पर हैं 6 केस और समाज सेवक को बता रहे गुंडा

जीतन राम मांझी का बयान सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान को बेहद शर्मनाक और घोर निंदनीय करार दिया। सोशल मीडिया एक्स पर प्रियांशु त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने चुनावी हलफनामे का हवाला देते हुए लिखा कि जीतन राम मांझी पर खुद दंगा भड़काने (IPC 148) सहित अन्य 6 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रियांशु ने तंज कसते हुए कहा, "जीतन राम मांझी माननीय मंत्री बन गए और समाज की आवाज उठाने वाला भरत तिवारी इनके लिए मानसिक अस्वस्थ गुंडा हो गया? क्योंकि देश संविधान से चल रहा है।"