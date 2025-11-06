Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की पत्नी क्यूआर कोड दिखा मांग रही चंदा, जानिए क्या है पूरा मामला

बिहार चुनाव 2025 पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनता से घर-घर जाकर वोट और उनसे आर्थिक मदद भी मांग रही हैं। चुनाव को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकीं ज्योति सिंह अब लोगों से चंदा भी इकट्ठा कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। फोटो- इंस्टाग्राम

बिहार चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान गुरूवार को समाप्त हो गया। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर पवन सिंह की पत्नी का एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने चुनावी खर्चे के लिए क्यूआर कोड की मदद से लोगों से चुनावी खर्चे के लिए चंदा मांग रही हैं। रोहतास के काराकट विधानसभा सीट से ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया है पोस्ट

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया हैं, जिसमें वो यूपीआई क्यूआर कोड लिए नजर आ रही हैं। पोस्ट में वो लिखती हैं कि “राम और कृष्णा जैसे अवतारियों को भी समाज से बहुत कुछ सहना पड़ा था। मैं तो एक तुक्ष महिला हूं, जो विभिन्न दंशो को झेल करके भी कुछ लोगों के द्वारा दोषी बताई जाती रही हूं। कुछ लोगों द्वारा मेरी आंखों के आंसू, मेरा विलाप, आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए तरसती मेरी आंखों में भी छल और नाटक दिखता है। लेकिन मैं अपनी तरह लाखों पीड़ितों की आवाज को सशक्त करने के लिए काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़रही हूं.”

आपकी मदद की जरूरत है

इंस्टाग्राम पर उनकी ओर से किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, वे आगे लिखती है कि चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए अब आप कृपया मेरी मदद करें। जो भी हो सके नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें। मैं बड़ी उम्मीद से आपके सामने आंचल फैलाया है। आपकी बेटी हूं इस लिए खड़ी होकर बोल रही हूं। मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी भी हूं। पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है। हमेशा आपके सुख-दुख की सहभागी रही हूं। आज आपकी बेटी को आपसे मदद की जरूरत है। आप मदद करें।

पवन सिंह और ज्योति के बीच चल रहा विवाद

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कपल ने तलाक की अर्जी लगा रखी है।

image

बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की पत्नी क्यूआर कोड दिखा मांग रही चंदा, जानिए क्या है पूरा मामला

