बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की पत्नी क्यूआर कोड दिखा मांग रही चंदा, जानिए क्या है पूरा मामला

इंस्टाग्राम पर उनकी ओर से किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, वे आगे लिखती है कि चुनाव के इस मुहिम को और मजबूत करने के लिए अब आप कृपया मेरी मदद करें। जो भी हो सके नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपना सहयोग राशि भेजें। मैं बड़ी उम्मीद से आपके सामने आंचल फैलाया है। आपकी बेटी हूं इस लिए खड़ी होकर बोल रही हूं। मैं आपकी बेटी, बहन और जिम्मेदारी भी हूं। पिछले चुनाव से आज तक मैंने काराकाट का दामन नहीं छोड़ा है। हमेशा आपके सुख-दुख की सहभागी रही हूं। आज आपकी बेटी को आपसे मदद की जरूरत है। आप मदद करें।