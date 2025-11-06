Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस

मोकामा विधानसभा सीट पर आज मतदान है। इस सीट पर दो बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के वोट परीक्षा का दिन है। दुलारचंद यादव की हत्या के बदले राजनीतक समीकरण में देखना होगा कि इस बार मोकामा किसे माननीय बनाता है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। फोटो- सोशल मीडिया

मोकामा विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। इसको लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल, इस सीट पर दो बाहुबलियों के बीच भिड़त है। एक तरफ अनंत सिंह हैं तो दूसरी तरफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव मैदान में हैं। कुछ दिन पहले सियासी लड़ाई में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से इस सीट पर सबकी नजर है। स्थानीय लोगों का कहना है माहौल गर्म है, लेकिन बड़ी संख्या पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। वोटिंग के क्रम में किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हो। इसको लेकर यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुलार चंद की हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में हैं।

तराई के इलाके पर विशेष नजर

दुलारचंद यादव की जिस जगह पर मर्डर हुआ, ये क्षेत्र गंगा का तराई का इलाका है। आस-पास का यह पूरा इलाका बाहुबल और अपराध का गढ़ है। दुलालचंद यादव यहां के बाहुबली थे। गंगा के इस तराई वाले इलाके में करीब 50 गांव है। जहां पर बात बात पर हत्या आम बात है। जमीन पर कब्जा और रंगदारी के लिए यह क्षेत्र जाता है। इस लिए यहां के पोलिंग बूथ पर प्रशासन ने सबसे ज्याद फोकस किया है। यहां पर बिहार पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है।

टाल क्षेत्र पर विषेश फोकस क्यों?

बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों की नजर टाल क्षेत्र के 50 गांव के वोटरों पर है। यहां कुर्मी, कोइरी जैसी अतिपिछड़ी जातियां के 20 से 25 प्रतिशत, दलित के 16 से 17 प्रतिशत वोटर हैं। इसके साथ ही मुस्लिमों की संख्या भी इस क्षेत्र में अच्छी है। इसकी वजह से दोनों बाहुबलियों का इस क्षेत्र को विशेष फोकस है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद यहां आक्रोश है। इसको देखते हुए एएसपी रैंक के अधिकारी को यहां पर कैंप करने को कहा गया है।

कभी दुलार और अनंत दोस्त थे

पटना जिले के घोसवारी और बाढ़ थाना में दुलारचंद यादव पर रंगदारी और मर्डर जैसे कई संगीन मामले के कई मामले दर्ज है। कहा जाता है कि तब अनंत सिंह और दुलारचंद की दोस्ती के किस्से टाल क्षेत्र में चर्चित थे।

2022 के उपचुनाव में अनंत के साथ थे दुलार

बाहुबली अनंत सिंह के जेल में रहने पर 2022 के मोकामा उपचुनाव में दुलारचंद यादव की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया था। उनका प्रचार भी किया था। जिसकी वजह से अनंत सिंह ने अपने राजनीतिक समीकरणों को साधा था। वर्ष 2000 में दुलालचंद यादव ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ में सूरजभान की मदद किया था। कहा जाता है कि इसकी वजह से दिलीप सिंह की हार हुई थी और सूरजभान सिंह की जीत हुई थी।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

06 Nov 2025 07:22 am

Hindi News / Bihar / Patna / मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: वोट डालने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम नीतीश, दानापुर में EVM खराब

Bihar Chief Minister Nitish Kumar
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: ‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज, 9 बाहुबली मैदान में

रीतलाल यादव और अनंत सिंह
राष्ट्रीय

ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

ज्योति मांझी
गया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.