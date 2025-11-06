मोकामा विधानसभा: अनंत Vs सूरजभान की भिड़ंत, दुलारचंद की हत्या के बाद चप्पे- चप्पे पर पुलिस

मोकामा विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। इसको लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल, इस सीट पर दो बाहुबलियों के बीच भिड़त है। एक तरफ अनंत सिंह हैं तो दूसरी तरफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव मैदान में हैं। कुछ दिन पहले सियासी लड़ाई में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से इस सीट पर सबकी नजर है। स्थानीय लोगों का कहना है माहौल गर्म है, लेकिन बड़ी संख्या पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। वोटिंग के क्रम में किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हो। इसको लेकर यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुलार चंद की हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में हैं।