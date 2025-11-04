बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

बिहार चुनाव 2025:विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 06 नवंबर को होना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान केद्रों पर ज्यादा से जयादा संख्या में लोग पहुंचे इसको लेकर इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से वोटर कार्ड नहीं रहने पर वोटर अपना वोट कैसे डालें इसको लेकर एक गाइड लाइनजारी किया गया है। पटना जिला प्रशासन की से पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर 12 वैध डाक्यूमेंट्स की सूची जारी की है। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड खो गया है या घर पर छूट गया है। वो भी इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।