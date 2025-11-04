बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

बिहार चुनाव 2025: चुनाव से जुड़ी जानकारी देते पटना के डीएम। फोटो- पत्रिका
बिहार चुनाव 2025:विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 06 नवंबर को होना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान केद्रों पर ज्यादा से जयादा संख्या में लोग पहुंचे इसको लेकर इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से वोटर कार्ड नहीं रहने पर वोटर अपना वोट कैसे डालें इसको लेकर एक गाइड लाइनजारी किया गया है। पटना जिला प्रशासन की से पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर 12 वैध डाक्यूमेंट्स की सूची जारी की है। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड खो गया है या घर पर छूट गया है। वो भी इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।
पहले चरण का मतान गुरुवार को होना है। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। वोटर समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचें, पहचान पत्र साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसको लेकर प्रशासन की ओर से बड़ी तयारी की गई है। पटना पुलिस मुख्यालय की ओर से मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही निगरानी दल को भी लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।
पटना में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में पटना पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना में ऐसे 37 प्रतिशत क्षेत्र हैं। इन जगहों पर पटना पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन इलाकों में चेक पोस्ट, नाका पर तैनाती के साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है।
मनरेगा का जॉब कार्ड
आधार कार्ड
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
श्रम विभाग का स्मार्ट कार्ड
पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन डॉक्यूमेंट
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य पहचान पत्र
विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
