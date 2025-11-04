Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

पटना जिला प्रशासन की ओर से मतदाता को समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचने, पहचान पत्र साथ रखने और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 04, 2025

बिहार चुनाव 2025: चुनाव से जुड़ी जानकारी देते पटना के डीएम। फोटो- पत्रिका

बिहार चुनाव 2025:विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 06 नवंबर को होना है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान केद्रों पर ज्यादा से जयादा संख्या में लोग पहुंचे इसको लेकर इसको लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से वोटर कार्ड नहीं रहने पर वोटर अपना वोट कैसे डालें इसको लेकर एक गाइड लाइनजारी किया गया है। पटना जिला प्रशासन की से पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर 12 वैध डाक्यूमेंट्स की सूची जारी की है। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड खो गया है या घर पर छूट गया है। वो भी इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं।

मतदान को लेकर तैयारी पूरी

पहले चरण का मतान गुरुवार को होना है। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस दोनों ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। वोटर समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचें, पहचान पत्र साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें इसको लेकर प्रशासन की ओर से बड़ी तयारी की गई है। पटना पुलिस मुख्यालय की ओर से मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही निगरानी दल को भी लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।

अतिरिक्त पुलिस बल की हुई तैनाती

पटना में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में पटना पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना में ऐसे 37 प्रतिशत क्षेत्र हैं। इन जगहों पर पटना पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इन इलाकों में चेक पोस्ट, नाका पर तैनाती के साथ ही गश्त बढ़ा दी गई है।

वोटर कार्ड भूल गए तो इन 12 डाक्यूमेंट्स दिखाकर दे सकते हैं वोट

मनरेगा का जॉब कार्ड
आधार कार्ड
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
श्रम विभाग का स्मार्ट कार्ड
पासपोर्ट
फोटोयुक्त पेंशन डॉक्यूमेंट
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य पहचान पत्र
विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र

ये भी पढ़ें

दुलारचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी और असल सच
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

04 Nov 2025 08:05 pm

Published on:

04 Nov 2025 07:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: वोटर आइडी भूल गये, फिर आप इन 12 वैध डाक्यूमेंट्स दिखा कर सकते हैं मतदान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गया में 35 साल से प्रेमयुग, 36 के आंकड़े पर पीके के धीरेंद्र

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

आधी आबादी लिखेगी चुनावी फैसले की पूरी इबारत, नीतीश और तेजस्वी को महिला वोटरों पर भरोसा

पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: NDA की सरकार बनने पर बदल जाएगा इस शहर का नाम, CM योगी ने किया ऐलान

योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का बड़ा दावा, पढ़िए महिलाओं के साथ संवाद में और क्या कुछ कहा?

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.