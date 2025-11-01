Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी…

दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव का शुक्रवार की रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हत्या को लेकर  भदौर थाना में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। तीन एफआईआर में तीन कहानी है। पुलिस का कहना है कि तीनों की जांच हो रही है। एक दो दिनों के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 01, 2025

दुलारचंद यादव हत्याकांड

दुलारचंद यादव की फोटो

दुलालचंद यादव हत्याकांड: मोकामा टाल के बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के 29 घंटे बाद बाढ़ के उमानाथ घाट पर शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुलारचंद यादव के बेटे रंजीत ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के बाद दुलारचंद के चिता की आग तो शांत हो गई है, लेकिन मोकामा में इसकी नई चिंगारी छोड़ गई है। शव यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग इसकी बानगी है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद अशांत मोकमा को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की जरूर प्रतिनियुक्त कर दी गई है। लेकिन, किसी बड़ी घटना की आशंका से सभी लोग परेशान हैं। इस बीच दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर दर्ज की गई तीन एफआईआर तीन कहानी एक नई बहस शुरू कर दी है।

तीन एफआईआर तीन कहानी

दुलारचंद यादव के पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट, घटना से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर शुक्रवार की रात पुलिस की ओर से तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें डॉक्टरों की ओर से दी गई पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वायरल हो रहे वीडियो को आधार बानया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस तीनों एफआईआर को आधार बनाकर अपनी जांच कर रही है। एक दो दिनों के अंदर पूरा मामला भी सामने आ जायेगा। यह पूछने पर कि पुलिस को पूरे मामले की जांच के लिए तीसरे एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? इसपर वे कहते है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो कुछ अलग कहानी कह रही है। इसलिए पुलिस स्वत: अपने स्तर से एफआईआर दर्ज किया है।

दुलारचंद यादव का पत्थर चलाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर शुक्रवार को दुलारचंद यादव की ओर से खुद पत्थर चलाने का वीडियो वायरल हुआ। सफेद गंजी, लूंगी और जूतों में वे गाड़ियों की ओर ईंट फेंक रहे हैं। पुलिस इसपर अपनी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जब अनंत सिंह गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे और दुलारचंद यादव सबसे पीछे की गाड़ी में बैठे थे। फिर वायरल वीडियो में वो किस पर पत्थर चला रहे थे। इसके साथ ही पुलिस को एक और 6 सेकेंड का वीडियो मिला है। जिसमें में अनंत सिंह का भतीजा करनवीर उस इनोवा कार के पास दिखाई दे रहा है, जिस गाड़ी पर हमले का आरोप जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी ने लगाया है।

नीरज के बयान पर पहला एफआईआर

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार के बयान पर सबसे पहला भदौर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजम सिंह को नामजद बनाया गया है। नीरज की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में लिखा है कि गुरुवार को प्रचार के दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मेरे दादा दुलारचंद यादव के साथ बकझक करने लगे। इसपर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद अनंत सिंह के दोनों भतीजे वहां आ गए और उन लोगों ने गोली चला दी। जो कि दादा के पैर में लगी। इसके बाद छोटन व कंजम सिंह ने थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में हत्या और साजिश से संबंधित धारा 103, 3(5), BNS 2023 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगाई गई है।

अनंत सिंह की ओर से दूसरा एफआईआर

इसी प्रकार से दूसरी FIR अनंत सिंह के समर्थक जीतेन्द्र कुमार के बयान पर दर्ज की गई है। इसमें जनसुराज प्रत्याशी पियूष प्रियदर्शी, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर हमला और साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। BNS 2023 की धाराएँ 126(2), 115(2), 109(1), 324(9), 352/351(2), 35 लागू की गई हैं।

ये भी पढ़ें

दुलारचंद हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज, 48 घंटे की चर्चा कर पढ़िए दुलालचंद पोते ने क्या कहा..
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

01 Nov 2025 10:24 am

Published on:

01 Nov 2025 09:58 am

Hindi News / Bihar / Patna / दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.