दुलालचंद यादव हत्याकांड: दुलारचंद यादव की कैसे हुई हत्या, पढ़िए तीन FIR की तीन कहानी…

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार के बयान पर सबसे पहला भदौर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजम सिंह को नामजद बनाया गया है। नीरज की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में लिखा है कि गुरुवार को प्रचार के दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मेरे दादा दुलारचंद यादव के साथ बकझक करने लगे। इसपर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद अनंत सिंह के दोनों भतीजे वहां आ गए और उन लोगों ने गोली चला दी। जो कि दादा के पैर में लगी। इसके बाद छोटन व कंजम सिंह ने थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में हत्या और साजिश से संबंधित धारा 103, 3(5), BNS 2023 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगाई गई है।