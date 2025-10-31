दुलारचंद हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज, 48 घंटे की चर्चा कर पढ़िए दुलालचंद पोते ने क्या कहा..

मोकामा विधानसभा सीट पर जदयू ने अनंत सिंह को और आरजेडी ने सूरजभान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुलार चंद यादव जनसुराज प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थ।

इसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव के परिजन हत्या का अनंत सिंह पर लगा रहे है। जबकि अनंत सिंह ने हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया है। मोकामा में पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। अनंत सिंह और सूरजभान दोनों बाहुबली हैं। और दोनों लंबे समय से राजनीति में हैं।अनंत इस सीट से 5 बार विधायक चुने गए,जबकि सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं।