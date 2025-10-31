Patrika LogoSwitch to English

दुलारचंद हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज, 48 घंटे की चर्चा कर पढ़िए दुलालचंद पोते ने क्या कहा..

दुलारचंद यादव के पोते ने कहा कि मेरे दादा जी की हत्या के  48 घंटे के अंदर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम सभी लोग अपने हिसाब से कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। उसने कह कि मैं छात्र नेता हूं। इसलिए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहा हूं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 31, 2025

दुलारचंद यादव। फाइल फोटो

दुलारचंद हत्याकांड: मोकामा विधानसभा सीट से एनडीए के बाहुबली प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ शुक्रवार दुलारचंद यादव की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में लिखित आवेदन दिए गए हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से मिले आवेदन लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। दुलारचंद गुरुवार को जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई थी।

अनंत सिंह समेत पांच पर केस दर्ज

दुलारचंद के परिजनों ने अनंत सिंह के दो भतीजों रणवीर और कर्मवीर सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में दुलारचंद के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके लोगों पर आरोप लगाया है कि पहले उन लोगों ने गोली मार कर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी और फिर उनपर गाड़ी चढ़ा दिया। पुलिस ने मृतक के पोते के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सूरजभान सिंह ने नहीं की हत्या

इधर, दुलारचंद यादव के पोते रविरंजन कुमार मोकामा में मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस हत्या में सूरजभान सिंह की संलिप्ता से इंकार करते हुए कहा कि इस हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। अनंत सिंह के आरोपों पर रवि रंजन ने कहा कि अनंत सिंह ने अपने सामने कर्मवीर से गोली चलवाकर उनके दादा की हत्या करवाई है। उन्होंने आगे कहा कि अनंत सिंह ने इससे पहले मेरे पिता और चाचा की भी हत्या करवा चुके हैं। आज अनंत सिंह ने उनके दादा की भी हत्या करवा दी।

दुलालचंद यादव के पोते का अल्टीमेटम

दुलारचंद के पोते ने कहा कि, सरकार को हम 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए हैं। बिहार सरकार और प्रशासन अगर मेरे दादा के हत्यारे को नहीं गिरफ्तार करती है तो हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। इधर, जनसुराज की प्रत्याशी ने दुलारचंद यादव के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग किया।

क्या है विवाद?

मोकामा विधानसभा सीट पर जदयू ने अनंत सिंह को और आरजेडी ने सूरजभान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दुलार चंद यादव जनसुराज प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थ।
इसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव के परिजन हत्या का अनंत सिंह पर लगा रहे है। जबकि अनंत सिंह ने हत्या का आरोप सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया है। मोकामा में पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। अनंत सिंह और सूरजभान दोनों बाहुबली हैं। और दोनों लंबे समय से राजनीति में हैं।अनंत इस सीट से 5 बार विधायक चुने गए,जबकि सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

31 Oct 2025 11:45 am

Published on:

31 Oct 2025 11:24 am

दुलारचंद हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज, 48 घंटे की चर्चा कर पढ़िए दुलालचंद पोते ने क्या कहा..

