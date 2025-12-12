12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Bihar Teacher News: 73 हजार नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

Bihar Teacher News शिक्षा विभाग के अनुसार, 2006 से 2015 के बीच विभिन्न नियोजन इकाइयों से नियुक्त किए गए शिक्षकों में अधिकांश के रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, जिससे निगरानी जांच में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Dec 12, 2025

शिक्षक। प्रतीकात्मक फोटो

Bihar Teacher News: बिहार में नियोजित से विशिष्ट बनें शिक्षक अब निगरानी के रडार पर हैं। नियोजित से विशिष्ट संवर्ग में शामिल लगभग 73 हज़ार शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का जिम्मा शिक्षा विभाग ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने यह जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, इस जांच में राज्य के एक दर्जन विश्वविद्यालयों से जारी प्रमाणपत्र शामिल हैं। जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बताया कि 17 431 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है, जबकि बिहार बोर्ड को 46 681 अंक‑पत्रों और प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने को कहा गया है।

 विश्वविद्यालय स्तर पर होगी जांच

शिक्षा विभाग के अनुसार, निगरानी विभाग बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ‑साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा और असम सहित कुछ अन्य राज्यों के निजी शिक्षण संस्थानों से जारी अंक‑पत्रों, प्रमाण‑पत्रों और शैक्षणिक प्रमाण‑पत्रों की जांच करेगा।

विश्वविद्यालयों के नामशिक्षकों की संख्या
बीएन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा) 3166
आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय (पटना) 11
नालंदा खुला विश्वविद्यालय 223
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा) 2413
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय 890
जय प्रकाश विद्यालय (छपरा) 419
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा) 2396
मगध विश्वविद्यालय (बोधगया) 4924
पटना विश्वविद्यालय 383
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 674
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर) 1932

Updated on:

12 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Teacher News: 73 हजार नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

