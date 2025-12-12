Bihar Teacher News: 73 हजार नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने दिया निर्देश

शिक्षक। प्रतीकात्मक फोटो
Bihar Teacher News: बिहार में नियोजित से विशिष्ट बनें शिक्षक अब निगरानी के रडार पर हैं। नियोजित से विशिष्ट संवर्ग में शामिल लगभग 73 हज़ार शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का जिम्मा शिक्षा विभाग ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने यह जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, इस जांच में राज्य के एक दर्जन विश्वविद्यालयों से जारी प्रमाणपत्र शामिल हैं। जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बताया कि 17 431 शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया है, जबकि बिहार बोर्ड को 46 681 अंक‑पत्रों और प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने को कहा गया है।
शिक्षा विभाग के अनुसार, निगरानी विभाग बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ‑साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा और असम सहित कुछ अन्य राज्यों के निजी शिक्षण संस्थानों से जारी अंक‑पत्रों, प्रमाण‑पत्रों और शैक्षणिक प्रमाण‑पत्रों की जांच करेगा।
|विश्वविद्यालयों के नाम
|शिक्षकों की संख्या
|बीएन मंडल विश्वविद्यालय (मधेपुरा)
|3166
|आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय (पटना)
|11
|नालंदा खुला विश्वविद्यालय
|223
|ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा)
|2413
|कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय
|890
|जय प्रकाश विद्यालय (छपरा)
|419
|वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा)
|2396
|मगध विश्वविद्यालय (बोधगया)
|4924
|पटना विश्वविद्यालय
|383
|तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय
|674
|बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (मुजफ्फरपुर)
|1932
