बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन 21 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा, बंद कमरे में बताई गई वजह

नाम बिहार विधानसभा क्षेत्र जिला टिकट कटने की चर्चा क्यों?

भागीरथी देवी राम नगर विधानसभा पश्चिम चंपारण 2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान महागठबंधन के प्रभाव में थीं।

रश्मि वर्मा नरकटियागंज विधानसभा पश्चिम चंपारण 2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान मोबाइल बंद कर गायब थीं। बगावत का आरोप

मिश्री लाल यादव अली नगर विधानसभा दरभंगा 2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान तेजस्वी यादव के साथ थे। बगावत का आरोप

विजय खेमका पूर्णिया विधानसभा पूर्णिया विजय खेमका का क्षेत्र में विरोध। एंटी-इनकंबंसी का डर

जय प्रकाश यादव नरपतगंज विधानसभा अररिया एंटी-इनकंबंसी का डर और उम्र 70 के पार

विद्या सागर केसरी फारबिसगंज विधानसभा फारबिसगंज विद्या सागर केसरी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर

विनय बिहारी लौरिया विधानसभा पश्चिम चंपारण विनय बिहारी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर

ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ विधानसभा पटना एनडीए सरकार की आलोचना और पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप

अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा विधानसभा भोजपुर उम्र 78 वर्ष, लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करने का आरोप

राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हरा विधानसभा भोजपुर उम्र 70 के पार, आरके सिंह के साथ टकराव, जदयू नेताओं का विरोध

केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी विधानसभा मुजफ्फरपुर केदार प्रसाद गुप्ता का क्षेत्र में विरोध, वैश्य और कानू समाज में टकराव

राम सूरत राय औराई विधानसभा मुजफ्फरपुर भ्रष्टाचार का आरोप, सीएम ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की फाइल रोकी थी

अशोक कुमार सिंह पारू विधानसभा मुजफ्फरपुर अशोक कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर

संजय कुमार सिंह लालगंज विधानसभा वैशाली संजय कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, पार्टी कार्यकर्ता के साथ तालमेल नहीं

डॉ सीएन गुप्ता छपरा विधानसभा सारण उम्र अधिक है, पार्टी यहां से किसी युवा को मौका देना चाहती है

राम नारायण मंडल बांका विधानसभा बांका राम नारायण मंडल का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर

पवन यादव कहलगांव विधानसभा भागलपुर एंटी-इनकंबंसी का डर

नंद किशोर यादव पटना साहिब विधानसभा पटना उम्र 72 वर्ष, विधानसभा के अन्तिम सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों को हड़काया, सम्राट चौधरी के साथ रिश्ते पर भी चर्चा

अरूण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधानसभा पटना उम्र 72 वर्ष, क्षेत्र में लोगों की बहुत नाराजगी

विनोद नारायण झा बेनीपट्टी विधानसभा मधुबनी जदयू के साथ सीट अदला बदली के कारण