Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन 21 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा, बंद कमरे में बताई गई वजह

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव बिगुल बजने के साथ ही बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों के नाम को अन्तिम रूप देने में लगी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने 75 वर्तमान विधायकों में से 21 को बदलने का मन बना लिया है।

3 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 07, 2025

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को इसके रिजल्ट भी आ जायेंगे। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक दल इसको लेकर अपनी रणनीति को अन्तिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी की इसको लेकर दो दिनों तक पटना में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं बिहार चुनाव के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,चुनावों के सह-प्रभारी सीआर पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। प्रत्येक सीट और वहां से पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? इसको लेकर लंबी बैठक हुई। प्रत्येक सीटों पर मंथन के बाद बीजेपी प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी आला कमान को सौंप दी है। इसपर अब अन्तिम फैसला दिल्ली को करना है।

परफॉर्मेंस पर मिलेगा मौका

बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'जहां रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मजबूत है, वहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जाएगा. वहीं, जहां एंटी-इनकंबंसी या अन्य दिक्कतें सामने आई हैं, उन सीटों पर नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. हमारा फोकस है कि महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले.'

60 सीटों पर हुआ मंथन

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस बैठक के बाद कहा कि राज्य चुनाव समिति 243 सदस्यीय विधानसभा में अपनी मौजूदा 60 सीटों को लेकर चर्चा की है। पार्टी वर्ष 2020 के चुनावों में 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी,जिनमें से 75 पर पार्टी को जीत मिली थी। इसमें जिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिनका कोई मजबूत विरोधी नहीं है, पार्टी उनको दूसरी बार भी मौका देगी। लेकिन जिनके नाम पर विरोध है और उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। पार्टी उनको नए चेहरों से बदलने का फैसला लिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी इस दफा महिलाओं और युवाओं का विशेष रूप से प्राथमिकता देगी।

दिल्ली में होगा अन्तिम फैसला

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयानों के बाद पार्टी में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। पार्टी हर दूसरे नाम पर चर्चा चल रही है। बहरहाल पार्टी वर्ष 2025 में कई सीनियर नेताओं के नाम काटने का मन बना लिया है। पार्टी कई लोगों को अधिक उम्र होने के कारण नाम काट रही है तो कई के नाम उनके प्रदर्शन ठीक नहीं रहने के कारण काटा रही है। कुछ सीनियर नेता के नाम पार्टी के सीनियर नेता से संबंध ठीक नहीं रहने के कारण कट रहा है। बीजेपी सबसे ज्यादा चंपारण में पुराने चेहरा के बदले नया चेहरा उतारने का मन बनाया है। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से 21 पुराने चेहरों के बदने नए चेहरा मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। पार्टी हाई कमान को अब इसपर अन्तिम फैसला लेना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस चुनाव में दो पूर्व सांसदों को भी मौका दे सकती है।

बीजेपी में 21 का पत्ता साफ!

नामबिहार विधानसभा क्षेत्रजिलाटिकट कटने की चर्चा क्यों?
भागीरथी देवीराम नगर विधानसभापश्चिम चंपारण2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान महागठबंधन के प्रभाव में थीं।
रश्मि वर्मानरकटियागंज विधानसभापश्चिम चंपारण2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान मोबाइल बंद कर गायब थीं। बगावत का आरोप
मिश्री लाल यादवअली नगर विधानसभादरभंगा2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान तेजस्वी यादव के साथ थे। बगावत का आरोप
विजय खेमकापूर्णिया विधानसभापूर्णियाविजय खेमका का क्षेत्र में विरोध। एंटी-इनकंबंसी का डर
जय प्रकाश यादवनरपतगंज विधानसभाअररियाएंटी-इनकंबंसी का डर और उम्र 70 के पार
विद्या सागर केसरीफारबिसगंज विधानसभाफारबिसगंजविद्या सागर केसरी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
विनय बिहारीलौरिया विधानसभापश्चिम चंपारणविनय बिहारी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानूबाढ़ विधानसभापटनाएनडीए सरकार की आलोचना और पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप
अमरेंद्र प्रताप सिंहआरा विधानसभाभोजपुरउम्र 78 वर्ष, लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करने का आरोप
राघवेंद्र प्रताप सिंहबड़हरा विधानसभाभोजपुरउम्र 70 के पार, आरके सिंह के साथ टकराव, जदयू नेताओं का विरोध
केदार प्रसाद गुप्ताकुढ़नी विधानसभामुजफ्फरपुरकेदार प्रसाद गुप्ता का क्षेत्र में विरोध, वैश्य और कानू समाज में टकराव
राम सूरत रायऔराई विधानसभामुजफ्फरपुरभ्रष्टाचार का आरोप, सीएम ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की फाइल रोकी थी
अशोक कुमार सिंहपारू विधानसभामुजफ्फरपुरअशोक कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
संजय कुमार सिंहलालगंज विधानसभावैशालीसंजय कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, पार्टी कार्यकर्ता के साथ तालमेल नहीं
डॉ सीएन गुप्ताछपरा विधानसभासारणउम्र अधिक है, पार्टी यहां से किसी युवा को मौका देना चाहती है
राम नारायण मंडलबांका विधानसभाबांकाराम नारायण मंडल का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
पवन यादवकहलगांव विधानसभाभागलपुरएंटी-इनकंबंसी का डर
नंद किशोर यादवपटना साहिब विधानसभापटनाउम्र 72 वर्ष, विधानसभा के अन्तिम सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों को हड़काया, सम्राट चौधरी के साथ रिश्ते पर भी चर्चा
अरूण कुमार सिन्हाकुम्हरार विधानसभापटनाउम्र 72 वर्ष, क्षेत्र में लोगों की बहुत नाराजगी
विनोद नारायण झाबेनीपट्टी विधानसभामधुबनीजदयू के साथ सीट अदला बदली के कारण
वीरेंद्र सिंहवजीरगंज विधानसभागयाउम्र 72, क्षेत्र में सक्रियता कम, एंटी-इनकंबंसी का डर

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में दो चरणों मे होंगे चुनाव, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

07 Oct 2025 11:26 am

Published on:

07 Oct 2025 10:59 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन 21 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा, बंद कमरे में बताई गई वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Elections 2025: इस बार 14 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान, 2020 में 18-19 साल के युवाओं ने फूंक दी थी चुनाव में जान

राष्ट्रीय

Bihar Chunav 2025: ‘छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह’, चुनावी तारीखों के ऐलान पर लालू यादव का वार

Lalu Prasad Yadav
पटना

Bihar Weather: बिहार के इन 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, जानें कैसा रहेगा अगले 48 घंटे का मौसम

CG Weather: मौसम पट्टी की दिशा बदली, 2 से 4 सितंबर तक हो सकती है भारी वर्षा
पटना

Bihar Election 2025: NDA-महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहां फंसा है पेंच, चुनाव की घोषणा होते ही साफ हो गई तस्वीर!

राष्ट्रीय

Bihar Assembly Election 2025: ‘यह सिर्फ़ चुनाव नहीं, बिहार का महा उत्सव है’, पढ़िए तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों बोले?

Tejashwi Yadav education, tejashwi yadav educational qualification, tejashwi yadav school, Tejashwi Yadav school name,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.