बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन 21 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा, बंद कमरे में बताई गई वजह

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। 14 नवंबर को इसके रिजल्ट भी आ जायेंगे। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक दल इसको लेकर अपनी रणनीति को अन्तिम रूप देने में लगे हैं। बीजेपी की इसको लेकर दो दिनों तक पटना में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं बिहार चुनाव के पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,चुनावों के सह-प्रभारी सीआर पाटिल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। प्रत्येक सीट और वहां से पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? इसको लेकर लंबी बैठक हुई। प्रत्येक सीटों पर मंथन के बाद बीजेपी प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में पार्टी आला कमान को सौंप दी है। इसपर अब अन्तिम फैसला दिल्ली को करना है।
बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'जहां रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मजबूत है, वहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जाएगा. वहीं, जहां एंटी-इनकंबंसी या अन्य दिक्कतें सामने आई हैं, उन सीटों पर नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. हमारा फोकस है कि महिलाओं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले.'
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस बैठक के बाद कहा कि राज्य चुनाव समिति 243 सदस्यीय विधानसभा में अपनी मौजूदा 60 सीटों को लेकर चर्चा की है। पार्टी वर्ष 2020 के चुनावों में 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी,जिनमें से 75 पर पार्टी को जीत मिली थी। इसमें जिन उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिनका कोई मजबूत विरोधी नहीं है, पार्टी उनको दूसरी बार भी मौका देगी। लेकिन जिनके नाम पर विरोध है और उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। पार्टी उनको नए चेहरों से बदलने का फैसला लिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी इस दफा महिलाओं और युवाओं का विशेष रूप से प्राथमिकता देगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयानों के बाद पार्टी में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। पार्टी हर दूसरे नाम पर चर्चा चल रही है। बहरहाल पार्टी वर्ष 2025 में कई सीनियर नेताओं के नाम काटने का मन बना लिया है। पार्टी कई लोगों को अधिक उम्र होने के कारण नाम काट रही है तो कई के नाम उनके प्रदर्शन ठीक नहीं रहने के कारण काटा रही है। कुछ सीनियर नेता के नाम पार्टी के सीनियर नेता से संबंध ठीक नहीं रहने के कारण कट रहा है। बीजेपी सबसे ज्यादा चंपारण में पुराने चेहरा के बदले नया चेहरा उतारने का मन बनाया है। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से 21 पुराने चेहरों के बदने नए चेहरा मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। पार्टी हाई कमान को अब इसपर अन्तिम फैसला लेना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस चुनाव में दो पूर्व सांसदों को भी मौका दे सकती है।
|नाम
|बिहार विधानसभा क्षेत्र
|जिला
|टिकट कटने की चर्चा क्यों?
|भागीरथी देवी
|राम नगर विधानसभा
|पश्चिम चंपारण
|2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान महागठबंधन के प्रभाव में थीं।
|रश्मि वर्मा
|नरकटियागंज विधानसभा
|पश्चिम चंपारण
|2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान मोबाइल बंद कर गायब थीं। बगावत का आरोप
|मिश्री लाल यादव
|अली नगर विधानसभा
|दरभंगा
|2024 के एनडीए सरकार के विश्वासमत के दौरान तेजस्वी यादव के साथ थे। बगावत का आरोप
|विजय खेमका
|पूर्णिया विधानसभा
|पूर्णिया
|विजय खेमका का क्षेत्र में विरोध। एंटी-इनकंबंसी का डर
|जय प्रकाश यादव
|नरपतगंज विधानसभा
|अररिया
|एंटी-इनकंबंसी का डर और उम्र 70 के पार
|विद्या सागर केसरी
|फारबिसगंज विधानसभा
|फारबिसगंज
|विद्या सागर केसरी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
|विनय बिहारी
|लौरिया विधानसभा
|पश्चिम चंपारण
|विनय बिहारी का क्षेत्र में काफी विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
|ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू
|बाढ़ विधानसभा
|पटना
|एनडीए सरकार की आलोचना और पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप
|अमरेंद्र प्रताप सिंह
|आरा विधानसभा
|भोजपुर
|उम्र 78 वर्ष, लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करने का आरोप
|राघवेंद्र प्रताप सिंह
|बड़हरा विधानसभा
|भोजपुर
|उम्र 70 के पार, आरके सिंह के साथ टकराव, जदयू नेताओं का विरोध
|केदार प्रसाद गुप्ता
|कुढ़नी विधानसभा
|मुजफ्फरपुर
|केदार प्रसाद गुप्ता का क्षेत्र में विरोध, वैश्य और कानू समाज में टकराव
|राम सूरत राय
|औराई विधानसभा
|मुजफ्फरपुर
|भ्रष्टाचार का आरोप, सीएम ने ट्रांसफर और पोस्टिंग की फाइल रोकी थी
|अशोक कुमार सिंह
|पारू विधानसभा
|मुजफ्फरपुर
|अशोक कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
|संजय कुमार सिंह
|लालगंज विधानसभा
|वैशाली
|संजय कुमार सिंह का क्षेत्र में विरोध, पार्टी कार्यकर्ता के साथ तालमेल नहीं
|डॉ सीएन गुप्ता
|छपरा विधानसभा
|सारण
|उम्र अधिक है, पार्टी यहां से किसी युवा को मौका देना चाहती है
|राम नारायण मंडल
|बांका विधानसभा
|बांका
|राम नारायण मंडल का क्षेत्र में विरोध, एंटी-इनकंबंसी का डर
|पवन यादव
|कहलगांव विधानसभा
|भागलपुर
|एंटी-इनकंबंसी का डर
|नंद किशोर यादव
|पटना साहिब विधानसभा
|पटना
|उम्र 72 वर्ष, विधानसभा के अन्तिम सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों को हड़काया, सम्राट चौधरी के साथ रिश्ते पर भी चर्चा
|अरूण कुमार सिन्हा
|कुम्हरार विधानसभा
|पटना
|उम्र 72 वर्ष, क्षेत्र में लोगों की बहुत नाराजगी
|विनोद नारायण झा
|बेनीपट्टी विधानसभा
|मधुबनी
|जदयू के साथ सीट अदला बदली के कारण
|वीरेंद्र सिंह
|वजीरगंज विधानसभा
|गया
|उम्र 72, क्षेत्र में सक्रियता कम, एंटी-इनकंबंसी का डर
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025