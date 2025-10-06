Bihar Assembly Election 2025: बिहार में दो चरणों मे होंगे चुनाव, जानें किस जिले में कब होंगे वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा का दो चरणों में चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। बिहार के 243 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगा। इसकी काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। 16 नवंबर तक सभी तरह की चुनावी प्रकिरियां पूरी कर ली जायेगी। वर्ष 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।