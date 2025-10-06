Tourist Spot in Patna: पटना का 26 हजार साल पुराना गांधी सरोवर बनेगा नया पर्यटन केंद्र, 14 करोड़ की लागत से होगा भव्य विकास

Tourist Spot in Patna: पटना के ऐतिहासिक गांधी सरोवर (जिसे मंगल तालाब के नाम से भी जाना जाता है) को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी पूरी हो गई है। करीब 26 हजार साल पुराने इस सरोवर को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। 25 एकड़ में फैले काजू के आकार वाले इस तालाब के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास पर लगभग 14.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम के कार्यपालक अभियंता करुणेश कुमार सिंह के अनुसार, परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।