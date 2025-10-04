Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

DA Hike: बिहार में चुनाव से पहले राज्य कर्मियों को मिला दिवाली और छठ का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा, जानिए कितनी मिलेगी अब सैलरी

DA Hike: नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को विधानसभा चुनाव से पहले दिवाली और छठ का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 04, 2025

DA Hike

DA Hike

DA Hike: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली और छठ का एक साथ तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 55% DA की जगह 58% डीए देने का फैसला किया है। 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी सीधे तौर पर बढ़ जायेगी। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।

चुनाव से पहले नीतीश का मास्टर स्ट्रोक

चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। चुनावी साल में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी को अपने बैंक अकाउंट में बढ़ा हुआ DA नजर आएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक सैलरी के अनुसार तय होता है। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 60,000 रुपये है,तो 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहे थे। लेकिन, नीतीश सरकार ने जब डीए में बढ़ोतरी कर इसे 58% कर दिया तो उसका महंगाई भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने कर्मचारी की सैलरी में 1800 रुपये का इजाफा होगा।

कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • कैबिनेट ने पेंशनधारियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को इसके सत्यापन स्थल के तौर पर चयनित करने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनधारी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त प्रमाणीकरण करा सकेंगे।
  • बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
  • मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना ‘संबल’ के अंतर्गत बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ 11 लाख 57 हजार रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की इस दिन होगी पटना में बड़ी बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग लगेगी मुहर
पटना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

04 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / DA Hike: बिहार में चुनाव से पहले राज्य कर्मियों को मिला दिवाली और छठ का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा, जानिए कितनी मिलेगी अब सैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Weather: बिहार में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद स्कूल बंद, फसलें डूबीं, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

weather update rain red alert Intense rainfall expected for 3 to 9 october
पटना

7वें वेतन आयोग को 156 दिन बाद मिल गया था चेयरमैन, 8वें पे कमीशन में क्या होगा?

Personal Finance Tips
पटना

एक ही लड़की को दिल दे बैठे दो यार, एक के खिलाफ रची साजिश, दिया ये अंजाम

राष्ट्रीय

Bihar Weather: बिहार के इन 15 जिलों में आज होगी बारिश, मुजफ्फरपुर, वैशाली में रेड अलर्ट

weather update rain red alert Intense rainfall expected for 3 to 9 october
पटना

राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर तेज प्रताप ने दिया रिएक्शन, बोले- ‘जब वह विदेश से लौटेंगे तो…’

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.