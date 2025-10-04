DA Hike: बिहार में चुनाव से पहले राज्य कर्मियों को मिला दिवाली और छठ का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा, जानिए कितनी मिलेगी अब सैलरी

DA Hike
DA Hike: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली और छठ का एक साथ तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 55% DA की जगह 58% डीए देने का फैसला किया है। 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी सीधे तौर पर बढ़ जायेगी। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।
चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। चुनावी साल में सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी और पेंशनभोगी को अपने बैंक अकाउंट में बढ़ा हुआ DA नजर आएगा।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक सैलरी के अनुसार तय होता है। किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 60,000 रुपये है,तो 55% DA के हिसाब से उसे 33,000 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहे थे। लेकिन, नीतीश सरकार ने जब डीए में बढ़ोतरी कर इसे 58% कर दिया तो उसका महंगाई भत्ता 34,800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने कर्मचारी की सैलरी में 1800 रुपये का इजाफा होगा।
