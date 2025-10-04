DA Hike: बिहार में चुनाव से पहले राज्य कर्मियों को मिला दिवाली और छठ का तोहफा, 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा, जानिए कितनी मिलेगी अब सैलरी

DA Hike: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली और छठ का एक साथ तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 55% DA की जगह 58% डीए देने का फैसला किया है। 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी सीधे तौर पर बढ़ जायेगी। शुक्रवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है।