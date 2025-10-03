बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की इस दिन होगी पटना में बड़ी बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग लगेगी मुहर

बीजेपी की इस बैठक में बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के साथ बिहार बीजेपी प्रमुख दिलीप जायसवाल,डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। पटना की इस बैठक में पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। बिहार बीजेपी के नेताओं ने पिछेल दिनों अमित शाह के साथ हुई बैठक में संभावित सीटों के साथ साथ उस क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट के साथ चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बिहार के वर्तमान दो दर्जन से ज्यादा विधायकों के नाम काटने को लेकर सहमति बन गई थी। 04 और 05 अक्तूबर को पटना में होने वाली इस बैठक में इसपर अन्तिम मुहर लगेगी।