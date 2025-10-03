Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की इस दिन होगी पटना में बड़ी बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग लगेगी मुहर

बिहार विधानसभा चुनाव  बीजेपी की पटना में होने वाली बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के साथ बिहार बीजेपी प्रमुख दिलीप जायसवाल,डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

फोटो: पत्रिका

Bihar Assembly Elections भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। 04 और 05 अक्तूबर को पटना में इसको लेकर बैठक होगी। इसी बैठक में पार्टी अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस दफा चुनाव में अपने करीब दो दर्जन से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने का मन बनाया है। सर्वे रिपोर्ट और उनकी उम्र को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही इस बैठक में अन्य संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होने की संभावना है।

इनके कटेंगे नाम

बीजेपी की इस बैठक में बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल के साथ बिहार बीजेपी प्रमुख दिलीप जायसवाल,डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। पटना की इस बैठक में पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। बिहार बीजेपी के नेताओं ने पिछेल दिनों अमित शाह के साथ हुई बैठक में संभावित सीटों के साथ साथ उस क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट के साथ चर्चा कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में बिहार के वर्तमान दो दर्जन से ज्यादा विधायकों के नाम काटने को लेकर सहमति बन गई थी। 04 और 05 अक्तूबर को पटना में होने वाली इस बैठक में इसपर अन्तिम मुहर लगेगी।

सीट शेयरिंग पर भी होगी चर्चा

बीजेपी दो दिनों की इस बैठक में अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा करेगी। बीजेपी अपनी इस बैठक में चिराग पासवान, हम नेता जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीट बंटवारे पर हुई चर्चा की समीक्षा करेगी। इसके बाद पार्टी की ओर से दिल्ली में उनके के साथ बैठक करेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर ये अंतिम बैठक होगी। इसके बाद कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा कर दी जायेगी।

अगले सप्ताह हो सकती है चुनाव की घोषणा

भारत निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। चुनाव आयोग की टीम शनिवार को बिहार के दौरे पर आ रही है। कहा जा रहा है कि इसके कुछ दिनों बाद ही राज्य में चुनावी बिगुल बज सकता है। अभी महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार के 243 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। हालांकि प्रशांत किशोर की जन सुराज भी चुनावी मुकाबले में अपने को तीसरा विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी में कटेंगे एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम, सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला
पटना

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

03 Oct 2025 07:33 pm

Published on:

03 Oct 2025 07:28 pm

बिहार विधानसभा चुनाव: बीजेपी की इस दिन होगी पटना में बड़ी बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग लगेगी मुहर

पटना

बिहार न्यूज़

बिहार चुनाव 2025

