बिहार विधानसभा चुनाव: आरजेडी में कटेंगे एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम, सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी ने लिया बड़ा फैसला

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपने एक दर्जन से ज्यादा विधायकों के इस दफा टिकट नहीं देगी। सूत्रों का कहना है कि पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में इसपर अन्तिम मुहर लग गई है। पिछले दो दिनों से तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास पर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से किए गए सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी ने यह फैसला लिया है। सबसे ज्यादा पार्टी के टिकट पर जीते कैमूर के विधायकों का नाम कटने की बात कही जा रही है।