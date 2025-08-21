Bihar Assembly Elections 2025: विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने मगध फतह की चुनौती?

बिहार के गया से से पांच वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती है। इसके अतिरिक्त कल (22 अगस्त) पीएम मोदी गया को अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात देंगे। इसके अतिरिक्त गया का रेलवे स्टोशन भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। संभवत: पीएम कर इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि यह स्ट्रेशन अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके साथ ही वे वैशाली से कोडरमा (झारखंड) के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन का भी वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों की चर्चा कर पीएम कल विपक्ष पर तंज भी कसेंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि शाहाबाद, मगध और पूर्वांचल के लिए यह पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। पीएम मोदी ने बिहार को पांच वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन देखर र वाराणसी,गया और पटना से पश्चिम बंगाल की दूरी कम कर दी। मगध के लोग इसकी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। गया जिला के 10 विधानसभा में से 6 पर महागठबंधन का कब्जा है। जबकि चार पर एनडीए का कब्जा है।