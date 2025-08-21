Bihar Chunav: बिहार का एक ऐसा जिला जहां 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर 20-35 वर्षो से है एक ही परिवार का कब्जा

बिहार का एक जिला है गया। गया जिला में दस विधानसभा हैं। दस विधानसभा में से छह पर पिछले 20 -35 वर्षो से एक ही परिवार का कब्जा है। हालांकि बेलागंज में हुए उप चुनाव में यह परंपरा टूटी है। लेकिन अन्य पर अभी भी एक ही परिवार का कब्जा है। राजनीतिक दल यहां से अपने जिताऊ उम्मीदवार बदलने का कोई खतरा नहीं लेना चाह रही है। इसी कारण कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका नहीं दे रही है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने इन जिताऊ उम्मीदवार को हटाने का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। इसका नतीजा है कि एक-एक विधानसभा क्षेत्र में सात बार से एक ही विधायक हैं। सबसे पहले हम चर्चा गया शहरी विधानसभा की करते हैं।