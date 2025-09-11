Bihar Assembly Elections: ‘शराबियों को सरकार माफ कर दे, विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी मांग

Bihar Assembly Elections बिहार में शराबबंदी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष ने भी इसपर तंज कस रहा है। दरअसल, जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर कहा शराब पीने पर पकड़े गए लोगों या जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें सरकार माफ कर दे। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस शराब माफियाओं के बजाय छोटे-मोटे उपभोक्ताओं को पकड़ रही है। जो कि गलता है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस पर तंज कसते हुए कहते हैं प्रदेश की एनडीए सरकार अपनी हार को देखते हुए वह सब काम करना चाह रही जिससे उसकी नैया पार हो जाए। यही कारण है कि नीतीश सरकार पांच साल शांत रही और जब चुनाव आया तो फटाफट घोषाणा कर रही है।