बिहार विधानसभा चुनाव में कोई दे रहा एटीएम कार्ड तो कोई चेक बुक, महिला रोजगार योजना के सहारे एनडीए

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही वादों की लड़ाई तेज हो गई है। बदलते समय में अब यह लड़ाई पंपलेट और पोस्टर की जगह ATM बनाम चेकबुक पर शिफ्ट हो गई है। वोटरों को खासकर महिला वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से बैंक की घंटी बजाने पर जोर लगा रहे हैं। नीतीश सरकार महिला वोटरों को साधने के लिए महिला रोजगार योजना के सहारे खाते में 10 हजार रूपये डाल रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने माई बहिन योजना शुरू करने का वादा कर रही है। इसको लेकर गांव गांव फार्म भरवाने का काम कर रही है। इधर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन सब से अलग ATM की तरह दिखने वाला PLC यानी परिवार लाभ कार्ड बांट रही हैं। कांग्रेस भी जन सुराज की तर्ज पर चेकबुक जैसा कूपन दे रही है। इनका कहना है कि इसको संभाल कर रखें। भविष्य में इसका लाभ होगा।