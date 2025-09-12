बिहार विधानसभा चुनाव में कोई दे रहा एटीएम कार्ड तो कोई चेक बुक, महिला रोजगार योजना के सहारे एनडीए

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही वादों की लड़ाई तेज हो गई है। बदलते समय में अब यह लड़ाई पंपलेट और पोस्टर की जगह ATM बनाम चेकबुक पर शिफ्ट हो गई है। वोटरों को खासकर महिला वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से बैंक की घंटी बजाने पर जोर लगा रहे हैं। नीतीश सरकार महिला वोटरों को साधने के लिए महिला रोजगार योजना के सहारे खाते में 10 हजार रूपये डाल रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने माई बहिन योजना शुरू करने का वादा कर रही है। इसको लेकर गांव गांव फार्म भरवाने का काम कर रही है। इधर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन सब से अलग ATM की तरह दिखने वाला PLC यानी परिवार लाभ कार्ड बांट रही हैं। कांग्रेस भी जन सुराज की तर्ज पर चेकबुक जैसा कूपन दे रही है। इनका कहना है कि इसको संभाल कर रखें। भविष्य में इसका लाभ होगा।
चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से वोटरों को गिफ्ट वाउचर दिए जा रहे हैं। जनसुराज 20 हजार रुपए महीने की
बचत का तो कांग्रेस 28 लाख सालाना की बचत की गारंटी दे रही है। दोनों का दावा है कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम ये लाभ देंगे। इधर, बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार की राशि DBT के जरिए भेजने की तैयारी में जुटी है।
जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार इस इस मुद्दे पर कहते हैं कि "हम लोग कार्ड बांट रहे हैं। यह कार्ड परिवार लाभ कार्ड। हम लोगों का दावा है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो हम लोग ये करेंगे। हम जो करेंगे वो हमारे 5 वादे हैं, उसमें कोई न कोई लाभ आपको मिलेगा ही। जैसे आप पर्चा बताकर प्रचार करते हैं वैसे हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसे कार्ड से जनता तक ले जा रहे हैं। बिहार में लोग हमारे कार्ड से बहुत खुश हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि "एनडीए की सरकार से लोग परेशान हैं। हम तो जनता के अधिकार उनके घर-घर लेकर जा रहे हैं। माई बहन मां योजना के समान ही हमें इसमें भी सफलता मिल रही है।
इधर, जन सुराज, कांग्रेस और आरजेडी के वादों को फर्जी करार देते हुए चुनावी शिगूफा बता रही है। भाजपा इसपर सवाल खड़े करते हुए कहती है कि ये सब फ्रॉड हैं. वे कहते हैं "कांग्रेस और जनसुराज चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस ने देश की जनता के साथ बड़ा फ्रॉड किया, देश की जनता ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया। प्रशांत किशोर नए-नए आए हैं। अभी इस खेल में लेकिन राह उनकी भी वही है।"