Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव में कोई दे रहा एटीएम कार्ड तो कोई चेक बुक, महिला रोजगार योजना के सहारे एनडीए

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव रोचक होता जा रहा है। राजनीति दल वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। कोई नगद दे रहा है तो कोई एटीएम कार्ड। कांग्रेस चेक बुक दे रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 12, 2025

Bihar Elections 2025
Bihar Elections 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही वादों की लड़ाई तेज हो गई है। बदलते समय में अब यह लड़ाई पंपलेट और पोस्टर की जगह ATM बनाम चेकबुक पर शिफ्ट हो गई है। वोटरों को खासकर महिला वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से बैंक की घंटी बजाने पर जोर लगा रहे हैं। नीतीश सरकार महिला वोटरों को साधने के लिए महिला रोजगार योजना के सहारे खाते में 10 हजार रूपये डाल रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने माई बहिन योजना शुरू करने का वादा कर रही है। इसको लेकर गांव गांव फार्म भरवाने का काम कर रही है। इधर, प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन सब से अलग ATM की तरह दिखने वाला PLC यानी परिवार लाभ कार्ड बांट रही हैं। कांग्रेस भी जन सुराज की तर्ज पर चेकबुक जैसा कूपन दे रही है। इनका कहना है कि इसको संभाल कर रखें। भविष्य में इसका लाभ होगा।

कौन कितने का दे रहा गिफ्ट

चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से वोटरों को गिफ्ट वाउचर दिए जा रहे हैं। जनसुराज 20 हजार रुपए महीने की
बचत का तो कांग्रेस 28 लाख सालाना की बचत की गारंटी दे रही है। दोनों का दावा है कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम ये लाभ देंगे। इधर, बिहार सरकार महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार की राशि DBT के जरिए भेजने की तैयारी में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार सास और बहू दोनों को दे रही 10,000 रूपया, ऐसे कैसे करें आवेदन? जानिए कब आयेगा पैसा
पटना
Mahila Rojgar Yojana

जनसुराज के नेता ने क्या कुछ कहा

जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार इस इस मुद्दे पर कहते हैं कि "हम लोग कार्ड बांट रहे हैं। यह कार्ड परिवार लाभ कार्ड। हम लोगों का दावा है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो हम लोग ये करेंगे। हम जो करेंगे वो हमारे 5 वादे हैं, उसमें कोई न कोई लाभ आपको मिलेगा ही। जैसे आप पर्चा बताकर प्रचार करते हैं वैसे हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है उसे कार्ड से जनता तक ले जा रहे हैं। बिहार में लोग हमारे कार्ड से बहुत खुश हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता बोले- लोग एनडीए से परेशान

कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि "एनडीए की सरकार से लोग परेशान हैं। हम तो जनता के अधिकार उनके घर-घर लेकर जा रहे हैं। माई बहन मां योजना के समान ही हमें इसमें भी सफलता मिल रही है।

भाजपा ने बताया चुनावी शिगूफा

इधर, जन सुराज, कांग्रेस और आरजेडी के वादों को फर्जी करार देते हुए चुनावी शिगूफा बता रही है। भाजपा इसपर सवाल खड़े करते हुए कहती है कि ये सब फ्रॉड हैं. वे कहते हैं "कांग्रेस और जनसुराज चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस ने देश की जनता के साथ बड़ा फ्रॉड किया, देश की जनता ने उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया। प्रशांत किशोर नए-नए आए हैं। अभी इस खेल में लेकिन राह उनकी भी वही है।"

ये भी पढ़ें

तेजस्वी यादव का सरकार पर तगड़ा हमला, कहा– ‘अपराध चरम पर, जनता में दहशत’
पटना
tejshwi yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

12 Sept 2025 10:03 pm

Published on:

12 Sept 2025 10:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव में कोई दे रहा एटीएम कार्ड तो कोई चेक बुक, महिला रोजगार योजना के सहारे एनडीए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.