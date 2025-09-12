Patrika LogoSwitch to English

तेजस्वी यादव का सरकार पर तगड़ा हमला, कहा– ‘अपराध चरम पर, जनता में दहशत’

बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की खस्ता हालत और जनता में व्याप्त दहशत पर गंभीर चिंता जताई है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और आगामी यात्रा की घोषणा की।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 12, 2025

tejshwi yadav
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फोटो-x/yadavtejashwi

बिहार में अपराध बढ़ने और कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की सड़कों को लाल रंग से रंग दिया गया है। यह बयान उन्होंने अपराध के बढ़ते ग्राफ और हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल है।

सरकार केवल दिखावे में लगी है- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र में विधायक और उसके ड्राइवर की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम आवास से ही अपराध की गाथा गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावे में लगी है, जबकि ज़मीनी स्तर पर अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने सत्तापक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की सोच घटिया है। ऐसे लोग जो लायक नहीं हैं, वे सत्ता में बैठकर जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यह शर्मनाक है कि किस तरह के लोग प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं।

राघोपुर की इतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री खुद आकर लड़ें

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राघोपुर की इतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री खुद आकर लड़ें। केवल चुनावी मंचों से बातें करना समाधान नहीं है। जनता असुरक्षित है, प्रशासन मौन है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार में डूबी सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान हटाकर जुमलों की राजनीति कर रही है।

चुनाव है इसलिए आ रहे पीएम

प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव है इसलिए आ रहे हैं। चुनाव तक जुमला करेंगे और चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। यही इन लोगों का काम है। तेजस्वी यादव ने यह भी घोषणा की कि वे 16 सितंबर से फिर से यात्रा पर निकलेंगे। जिन जिलों में उनका दौरा छूट गया था, वहां जाकर जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सामने लाएंगे।

जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान चुनावी माहौल में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, ताकि जनता की भावनाओं को साधा जा सके। वहीं, सत्तापक्ष पर दबाव है कि अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही पर ठोस कदम उठाए। बिहार में अपराध और राजनीति के इस मुद्दे ने नया मोड़ ले लिया है। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बहस और भी तीखी होने की संभावना है।

