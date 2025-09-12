तेजस्वी यादव का सरकार पर तगड़ा हमला, कहा– ‘अपराध चरम पर, जनता में दहशत’

तेजस्वी यादव ने खगड़िया जिले के अलौली क्षेत्र में विधायक और उसके ड्राइवर की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम आवास से ही अपराध की गाथा गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दिखावे में लगी है, जबकि ज़मीनी स्तर पर अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने सत्तापक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की सोच घटिया है। ऐसे लोग जो लायक नहीं हैं, वे सत्ता में बैठकर जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यह शर्मनाक है कि किस तरह के लोग प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं।