Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच!

Bihar Assembly Elections 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर बैठक का दौड़ जारी है। दोनों घटक दल के नेताओं का दावा है कि सब कुछ सामान्य है। एक दो दिनों के अंदर घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो जायेगा। लेकिन, दोनों घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जहां पेंच फंसा है, वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी के दावे के बाद गठबंधन में पेशो पेश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर, झामुमो और पशुपति पारस की पार्टी के दावे से भी महागठबंधन में सीटों के बटवारे में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है।