बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मजदूरों के खाते में सरकार भेजेगी 5000 रूपया, जानिए किस दिन खाते में आयेगा पैसा!

विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जैसे जैसे करीब आ रही है। बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार बिहार के लोगों के लिए अपना पूरा खजाना खोल दिया है। सरकार एक के बाद एक बड़ी सौगात देकर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। ताकि बिहार के लोगों से एक बार सरकार बनाने के लिए वोट मांग सकें। सरकार ने हाल ही में नौकरी, रोजगार और पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 125 यूनिट बिजली बिल जहां माफ कर दिया वहीं सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ा दी। सरकार के इस फैसले की हर ओर चर्चा भी हो रही है।