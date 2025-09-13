बिहार में बाढ़ की चर्चा कर तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज, तेज प्रताप यादव के राघोपुर पहुंचने पढ़िए क्या कहा?

तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं वे बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन इसका जवाब कभी नहीं देते हैं कि पिछले 11 साल में बिहार में कितने कारखाने लगें। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए बिहार में रेलवे कारखाना खोला। रेल के हर बजट में रेलवे का किराया कम किया। इसके बाद भी 90000 करोड़ रुपये का मुनाफा भी दिया। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कल- कारखाने के लिए कोई मीट हुआ? बिहार के बंद कल कारखाने को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल की गई ?