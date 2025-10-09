बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच, चिराग पासवान ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। (फोटो- IANS)
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग पर मामला फंसता नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के डिमांड के कारण सीट शेयरिंग में मामला उलझ गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मुद्दे पर आज चिराग पासवान से मिलने उनके आवास गए थे। लेकिन चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। नित्यानंद राय चिराग पासवान की मां से मिलकर वापस लौट गए हैं।
इधर, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। चिराग पासवना के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इधर, जीतन राम मांझी की हम पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि महागठबंधन के सीनियर नेताओं के भी फोन आने लगे हैं। विकल्प खुले हैं। लेकिन, हम पार्टी को संतोष जनक सीट नहीं मिला तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और एनडीए को समर्थन करते रहेगी।
चिराग पासवान दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक मंत्री हूं.. चिराग पासवान के इस शब्द के इस्तेमाल पर सियासी पंडित चौंक गए हैं। उनका कहना है कि चिराग के पास विकल्प तैयार है। बीजेपी के सीटों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। वे अपना विकल्प खोलना चाह रहे हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने सभी दलों के लिए दरवाजे खुले रखने का संकेत दिया था। अब आज उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि चिराग काफी नाराज हैं। अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटों का प्रस्ताव नहीं मिलता है तो वो कुछ बड़ा फैसला भी कर सकते हैं।
सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय लोजपा (आर) प्रमुख चिराग पासवान से मिलने उनके घर गए थे। लेकिन चिराग पासवान उनके पहुंचने से पहले ही घर से निकल गए थे। इस कारण दोनों की भेंट नहीं हो पायी। इससे पहले भी चिराग पासवान बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने से इंकार कर दिया था।
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP (R) की गुरूवार को बैठक हुई। इस हाई लेवल मीटिंग की। लोजपा (आर) के बिहार चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी और सांसद शांभवी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे के बीच खटपट की सूचना मिलने पर महागठबंधन के बड़े नेताओं के फोन आने लगे हैं, लेकिन हम पार्टी NDA के साथ है और एनडीए के ही साथ रहेग। उन्होंने आगे कहा कि अगर सीटों को लेकर तालमेल नहीं बैठा तो हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा एनडीए को मेरा समर्थन रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ मगध में नहीं, बल्कि सीमांचल, जमुई, सारण और अन्य इलाकों में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं।
