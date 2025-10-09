बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच, चिराग पासवान ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय

चिराग पासवान दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक मंत्री हूं.. चिराग पासवान के इस शब्द के इस्तेमाल पर सियासी पंडित चौंक गए हैं। उनका कहना है कि चिराग के पास विकल्प तैयार है। बीजेपी के सीटों के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। वे अपना विकल्प खोलना चाह रहे हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने सभी दलों के लिए दरवाजे खुले रखने का संकेत दिया था। अब आज उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि चिराग काफी नाराज हैं। अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटों का प्रस्ताव नहीं मिलता है तो वो कुछ बड़ा फैसला भी कर सकते हैं।