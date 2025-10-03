बिहार: चुनाव से पहले इस दिन होगी पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन दलों को नहीं मिला न्योता

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक चार अक्तूबर को पटना में होगी। राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक कई अहम मुद्द पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक पटना के होटल ताज में निर्धारित की गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेगा।