Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार: चुनाव से पहले इस दिन होगी पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन दलों को नहीं मिला न्योता

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग चार अक्तूबर को पटना में राजनीतिक दलों के साथ एक बड़ी बैठक करेगा। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग अपनी इस बैठक में ही चुनाव के डेट को लेकर भी चर्चा होगी।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

Election Commission

चुनाव आयोग (IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक चार अक्तूबर को पटना में होगी। राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक कई अहम मुद्द पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक पटना के होटल ताज में निर्धारित की गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेगा।

इनको नहीं मिला निमंत्रण

आगामी चुनाव के संबंध में विभिन्न राजनीतिक पक्षों के विचारों को जानना और तैयारियों को लेकर उनके साथ चुनाव आयोग समीक्षा करेगा। इस बैठक में चुनाव आयोग ने राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों को आमंत्रित किया है। लेकिन, मुकेश सहनी की वीआईपी (VIP), उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम (RLM), और जीतनराम मांझी की हम (HAM) पार्टी को चुनाव आयोग से निमंत्रण नहीं मिला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

03 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: चुनाव से पहले इस दिन होगी पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन दलों को नहीं मिला न्योता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Train Accident in Purnia: पूर्णिया में दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर मौत

Vande Bharat
पटना

Bihar Weather: बिहार में बिगड़ा मौसम का मिजाज, जानें अगले चार दिनों तक कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: विजयादशमी के बहाने सोशल मीडिया पर एनडीए और महागठबंधन के बीच शुरू ट्विट WAR

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में बसपा ने इन चार सीटों पर उतारें अपने प्रत्याशी, देखें लिस्ट

Mayawati
पटना

Dussehra 2025: पटना में वध से जलकर नहीं गलकर मर गया रावण, झमाझम बारिश से निराश हुए लोग

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.