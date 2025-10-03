बिहार: चुनाव से पहले इस दिन होगी पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, इन दलों को नहीं मिला न्योता

चुनाव आयोग (IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक चार अक्तूबर को पटना में होगी। राज्य की राजनीतिक पार्टियों के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक कई अहम मुद्द पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक पटना के होटल ताज में निर्धारित की गई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बिहार चुनाव को लेकर मंथन करेगा।
आगामी चुनाव के संबंध में विभिन्न राजनीतिक पक्षों के विचारों को जानना और तैयारियों को लेकर उनके साथ चुनाव आयोग समीक्षा करेगा। इस बैठक में चुनाव आयोग ने राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों को आमंत्रित किया है। लेकिन, मुकेश सहनी की वीआईपी (VIP), उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम (RLM), और जीतनराम मांझी की हम (HAM) पार्टी को चुनाव आयोग से निमंत्रण नहीं मिला है।
