बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर इस दिन लगेगी अन्तिम मुहर, कांग्रेस का पटना में होगा महाजुटान

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी इसका उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 60 के करीब सीटें पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ सकती है। सितंबर के अंत तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल होने की उम्मीद है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन पार्टी को केवल 19 सीटों पर ही जीतें मिली थीं। मोदी और नीतीश की जोड़ी से मुकाबले के लिए इस बार कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए पार्टी बिहार को लेकर बेहद गंभीर है।