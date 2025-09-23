NDA Seat Sharing: बिहार में इस दिन हो सकता है NDA में सीटों का बंटवारा, जानिए किसका हो रहा इंतजार

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए में जदयू को 122 सीटें और बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। सीटों के बंटवारे के साथ ये भी तय हुआ था कि दोनों बड़ी पार्टी अपने हिस्से में से हम और VIP को सीट देगी। इसके तहत जदयू ने जीतनराम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी थी और बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11सीटें दी थी। लेकिन, 2025 की स्थिति भिन्न है। एनडीए गठबंधन में इस दफा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है। जबकि पिछले दफा के गठबंधन से एक साथी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ हैं। हालांकि बीजेपी अपने पुराने साथी वीआईपी को एक बार फिर अपने साथ जोड़ने में लगी है।