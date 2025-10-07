Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू- राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का हंगामा, लालू की गाड़ी रोकने की कोशिश

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मसौढ़ी विधायक से नाराज आरजेडी कार्यकर्ता लालू राबड़ी आवास पर जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को आवास के अंदर बुलाकर बात किया।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 07, 2025

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह आक्रोश थमने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर दर्जनों RJD समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास, 10 सर्कुलर रोड के बाहर जमकर हंगामा किया। यह प्रदर्शन मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी का टिकट काटने की मांग को लेकर किया गया। कुछ दिन पहले भी मसौढ़ी के लोग राबड़ी आवास पहुंच कर रेखा देवी का विरोध किया था।

क्यों कर रहे हैं विरोध?

लालू राबड़ी आवास पर प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। उन्होंने विधायक पर जनता से संवाद न रखने और जनसुनवाई आयोजित न करने का भी आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया, और प्रदर्शनकारियों ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की।

प्रदर्शनकारियों से राबड़ी ने की बात

राबड़ी देवी अपने आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को अंदर बुलाकर उनकी शिकायतें सुनी। RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस संबंध में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव नजदीक होने के कारण टिकट की आस में या किसी का टिकट कटवाने की मांग करना आम घटना है। ऐसी स्थिति अन्य राजनीतिक दलों में भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे।

