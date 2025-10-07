बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू- राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का हंगामा, लालू की गाड़ी रोकने की कोशिश

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह आक्रोश थमने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर दर्जनों RJD समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास, 10 सर्कुलर रोड के बाहर जमकर हंगामा किया। यह प्रदर्शन मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी का टिकट काटने की मांग को लेकर किया गया। कुछ दिन पहले भी मसौढ़ी के लोग राबड़ी आवास पहुंच कर रेखा देवी का विरोध किया था।