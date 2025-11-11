Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?

Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार में दूसरे चरण में बंपर वोटिंग के बीच पश्चिमी चंपारण जिला के 22 गांव के 15 हजार लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। बगहा के रामनगर विधानसभा के दो पंचायत नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन के वोटरों ने वोट का बहिष्कार किया हैं। इनका कहना है कि जो सरकार सड़क, पुल और बिजली नहीं दे सकती वैसे सरकार मेरे लिए किस काम की है। इसकी वजह से हम लोगों ने वोट नहीं दे रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों पंचायतों में 19 मतदान केंद्रों हैं। 19 मतदान केंद्र पर 15 हजार मतदाता हैं।