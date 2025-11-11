Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?

Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार में दूसरे चरण की बंपर वोटिंग के बीच रामनगर विधानसभा के 20 हजार वोटरों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। आदिवासी समुदायों के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। 

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 11, 2025

Bihar Election 2025

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)

Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार में दूसरे चरण में बंपर वोटिंग के बीच पश्चिमी चंपारण जिला के 22 गांव के 15 हजार लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। बगहा के रामनगर विधानसभा के दो पंचायत नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन के वोटरों ने वोट का बहिष्कार किया हैं। इनका कहना है कि जो सरकार सड़क, पुल और बिजली नहीं दे सकती वैसे सरकार मेरे लिए किस काम की है। इसकी वजह से हम लोगों ने वोट नहीं दे रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों पंचायतों में 19 मतदान केंद्रों हैं। 19 मतदान केंद्र पर 15 हजार मतदाता हैं।

आदिवासियों ने किया वोट का बहिष्कार

बिहार में आज दूसरे चरण का 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा हैा। लेकिन, नेपाल कि तराई में बसे दोन क्षेत्र में विकास से वंचित वोटरों ने मतदान करने के इंकार कर दिया है। रामनगर विधानसभा में ये वोटर काफी निर्णायक है। इन दोनों पंचायत में करीब 15 से 20 हजार के थारू आदिवासी मतदाता हैं। ये जिनके पक्ष में मतदान करते थे उनकी जीत तय मानी जाती रही है। लेकिन, इस दफा इनके वोट बहिष्कार के फैसले के बाद चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

क्या है यहां के वोटों का समीकरण

रामनगर विधानसभा सीट पर अभी तक 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन, वर्ष 2000 से अभी तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर 1990 से बात करें तो बीजेपी इस सीट पर छह चुनाव जीत चुकी है। इस सीट पर राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, मुस्लिम और दलित मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। लेकिन, थारू और अन्य आदिवासी समुदायों की उपस्थिति भी निर्णायक मानी जाती है। इस चुनाव में इनका वोट बहिष्कार से चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है। आदिवासी समुदायों के ये लोगों को एनडीए समर्थक कहे जाते हैं।

मतदान केंद्र पर पसरा सन्नाटा

रामनगर विधानसभा के करीब 15 से 20 हजार थारू आदिवासी मतदाता हैं। इनकी वोटिंग के लिए मतदान केंद्र तो बने हैं लेकिन, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक यहां मतदान नहीं हुए हैं। बिजली, पुल और सड़क की मांग पर नाराज वोटरों को मनाने कि कवायद तेज़ है। लेकिन, ये अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं।

image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

11 Nov 2025 03:14 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:10 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025 Phase 2: दूसरे फेज में बंपर वोटिंग के बीच 20 हजार वोटरों का वोटिंग से इंकार, जानिए क्यों?

