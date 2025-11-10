बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह। फोटो- IANS
बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आयेगा। लेकिन,चुनाव परिणाम से पहले ही मोकामा से बाहुबली जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। जीत के जश्न को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं। मैदान को बराबर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में खाना पकाने और मुंह मीठा कराने की तैयारी चल रही है। तैयारी देखकर लगा रहा है कि अनंत सिंह मोकामा सीट से अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं।
अनंत सिंह के फेसबुक से एक पोस्ट किया गया है। फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है कि मोकामा विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों के लिए आमंत्रण 14 नवंबर 2025, जगह- 1 माल रोड, पटना आप सभी सादर आमंत्रित है। 25 से 30 फिर से नीतीश।।
अनंत सिंह इन दिनों बाहुबली दुलारचंद की हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनका चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने संभाल रखी थी। पहले चरण के मतदान में यहां पर 6 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ था। मोकामा में 60 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा था।
मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का मुकाबला आरजेडी कैंडिडेट और बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से है। जन सुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी चुनावी मैदान में है। 06 नवंबर को हुए मतदान के बाद तीनों की किस्मत ईवीएम में बंद है। 14 नवंबर के ऐलान का सभी को इंतजार है। इस बीच अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारी से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है।
