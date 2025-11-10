बिहार चुनाव 2025: अनंत सिंह के आवास पर जश्न का माहौल, जानिए पंडाल से लेकर भोज तक की क्यों हो रही तैयारी

बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आयेगा। लेकिन,चुनाव परिणाम से पहले ही मोकामा से बाहुबली जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। जीत के जश्न को लेकर पंडाल बनाए जा रहे हैं। मैदान को बराबर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में खाना पकाने और मुंह मीठा कराने की तैयारी चल रही है। तैयारी देखकर लगा रहा है कि अनंत सिंह मोकामा सीट से अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं।