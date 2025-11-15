इनसाइड स्टोरी: दुलारचंद यादव हत्याकांड ने मोकामा में कैसे पलटी बाजी? पढ़िए अनंत सिंह की जीत की कहानी

इधर, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद शव यात्रा में सूरजभान सिंह की पत्नी के शामिल होने से भूमिहार समाज के लोग नाराज हो गए। वे अब खुलकर अनंत सिंह के साथ हो गए। दुलारचंद यादव की हत्या में अनंत सिंह के नाम आने पर यादव समाज के लोग जो कि आरजेडी के वोटर हैं उन्होंने सूरजभान सिंह का साथ छोड़ दिया। दुलारचंद यादव के शव यात्रा में वीणा देवी के शामिल होने पर यादव समाज ने उनका विरोध भी किया। उनका कहना था कि भूमिहारों ने हमारा पगड़ी उजार दिया है, हम उसको कैसे वोट देंगे। इस प्रकार दुलारचंद यादव की हत्या के बाद सूरजभान सिंह को अपने समाज का परंपरागत वोट बहुत कम मिला। दुलारचंद यादव की हत्या में अनंत सिंह का नाम आने के बाद पार्टी के परंपरागत वोटों ने भी अनंत सिंह का साथ छोड़ दिया। बचा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वोटरों को एनडीए के बड़े नेताओं ने साध लिया। इस प्रकार से एक हारी हुई बाजी अनंत सिंह बड़ी आसानी से जीत गए।