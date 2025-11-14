Bihar Election Results 2025: चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट का टेस्ट, जानें 28 सीटों में लोजपा कितने पर आगे?

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा(आर) को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर जीत मिली थी। चिराग की पार्टी ने वर्ष 2020 का चुनाव अपने दम पर लड़ा था। चिराग ने किसी भी दल से कोई समझोता नहीं किया था। NDA गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का उनको घाटा भी हुआ था। लोजपा को 135 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ी थी और पार्टी को 5.68% यानी लगभग 23.83 लाख वोट मिले थे। लेकिन, जीत सिर्फ एक सीट पर ही मिली थी। बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट पर लोजपा (आर) के प्रत्याशी को जीत मिली थी। बाद में वे भी पार्टी छोड़कर जदयू में चल गए थे।